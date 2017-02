Mindestens 66 Kinderehen in Hessen

Den Jugendämtern in Hessen sind nach Recherchen von hr-Info mindestens 66 Kinderehen bekannt. Dies ergab eine Umfrage der Radiowelle unter 23 Städten und Kreisen. Bei diesen 66 Ehen sei einer der Partner noch ein Kind oder Jugendlicher gewesen, teilte hr-Info am Mittwoch in Frankfurt mit. In allen Fällen handele es sich bei den Ehepartnern um Flüchtlinge.Justizministerin Eva Kühne-Hörmann (CDU) pochte erneut auf ein Verbot von Kinderehen. Sie forderte zusätzlich, die Ehemündigkeit an die Volljährigkeit zu knüpfen. Mit der Zustimmung des Familiengerichts ist bislang eine Ehe bereits ab einem Alter von 16 Jahren möglich. Einem Vorschlag der Ministerin zufolge sollten die Jugendämter künftig verpflichtet werden, bei den Gerichten die Aufhebung solcher Kinderehen zu beantragen.Laut hr-Info waren in zwei aktenkundigen Kinderehen die Partnerinnen 14 Jahre, in einem Fall 13 Jahre alt, als die Behörden von der Verbindung erfahren haben. Hier hätten die Jugendämter dafür gesorgt, dass die Kinder nicht mehr gemeinsam mit ihren älteren Partnern zusammen wohnen. In rund 50 Fällen lag das Alter zwischen 16 und 18 Jahren.