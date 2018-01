Menschenhandel, Körperverletzung - Rapperin "Schwesta Ewa" legt Teilgeständnis ab

Einn Justizbeamtin nimmt Ewa Malanda, bekannt als Rapperin Schwesta Ewa im Gerichtssaal des Landgerichts in Frankfurt am Main die Handschellen ab. Die Anklage legt der Sängerin Zuhälterei, Menschenhandel, Körperverletzung und Steuerhinterziehung zur Last. Im November vergangenen Jahres war sie bei einem Großeinsatz der Polizei festgenommen worden. Foto: Arne Dedert/dpa