Mehrheit der Deutschen will Holocaust hinter sich lassen

von DPA

Zum 70. Jahrestag der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz hat Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) vor einem Ende des Erinnerns an die Gräuel der Nazi-Diktatur gewarnt. "Es bleibt die Pflicht der Eltern, ihren Kindern zu vermitteln, dass es keinen Schlussstrich geben kann", sagte Steinmeier der Zeitung "Bild am Sonntag". Laut einer Umfrage der Bertelsmann Stiftung will eine große Mehrheit der Deutschen die Geschichte der Judenverfolgung hinter sich lassen. Eine epd-Umfrage ergab, dass die Besucherzahl in den deutschen KZ-Gedenkstätten in den vergangenen Jahren kontinuierlich gestiegen ist.



Laut einer repräsentativen Umfrage der Bertelsmann Stiftung zu den deutsch-israelischen Beziehungen, die "Bild am Sonntag" vorliegt, wollen 81 Prozent der Befragten die Geschichte der Judenverfolgung "hinter sich lassen" und sich gegenwärtigen Problemen widmen. Einen regelrechten Schlussstrich wollen 58 Prozent der Befragten ziehen. Bei den 40- bis 49-Jährigen ist es jeder Zweite, bei den über 60-Jährigen hingegen 61 Prozent. Anders sieht es laut Umfrage in Israel aus: Dort wollen nur 22 Prozent mit der Vergangenheit abschließen.



Steinmeier betonte, der Tag der Befreiung von Auschwitz, der 27. Januar, sei für Deutschland ein "Tag der Schande". Der Außenminister unterstrich: "Deutschland bekennt sich zu seiner historischen Verantwortung für den Holocaust und die Verbrechen der Nazis an Millionen von Menschen in Polen, in der ehemaligen Sowjetunion und anderswo." Die Deutschen könnten sich glücklich schätzen, dass sie nach 70 Millionen Toten im Zweiten Weltkrieg und sechs Millionen ermordeten Juden wieder im Kreis der Völkergemeinschaft aufgenommen worden seien.



Der Außenminister betonte, dass die Beziehungen Deutschlands zu Israel für immer vom Erbe des Holocausts bestimmt sein würden. Das Vertrauensverhältnis zwischen Deutschland und Israel sei über die letzten Jahrzehnte gewachsen. "Die Deutschen haben gelernt, dass das monströse Verbrechen der Shoah für immer die Beziehung unserer beiden Staaten prägen wird", fügte Steinmeier hinzu. Er bekräftigte, dass Juden sich heute in Deutschland sicher fühlen können: "Niemals wieder dürfen wir zulassen, dass Angehörige jüdischen Glaubens bei uns gefährdet sind."



Eine Umfrage des Evangelischen Pressedienstes (epd) zum Holocaust-Gedenktag am 27. Januar belegt ein weiterhin hohes Interesse an den Verbrechen während der NS-Diktatur. Die Zahl der Besucher in den deutschen KZ-Gedenkstätten ist in den vergangenen Jahren kontinuierlich gestiegen. Allein in die KZ-Gedenkstätte Dachau bei München kamen 2014 weit über 800.000 Menschen, 100.000 mehr als in den Jahren zuvor. In der Gedenkstätte Sachsenhausen bei Berlin wurden mehr als eine halbe Million Gäste gezählt. Nach Buchenwald und Mittelbau-Dora in Thüringen kamen zusammen rund 560.000 Menschen.



An diesem Dienstag jährt sich die Befreiung des Vernichtungslagers Auschwitz in Polen zum 70. Mal. Dort kamen während des Zweiten Weltkrieges durch industriell betriebenen Massenmord rund 1,1 Millionen Menschen ums Leben. Insgesamt fielen dem Mord an den europäischen Juden durch die Nationalsozialisten rund sechs Millionen Menschen zum Opfer. Verfolgt und in großer Zahl getötet wurden auch Regimegegner, überzeugte Christen, Sinti und Roma oder Homosexuelle. epd