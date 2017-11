Mehr Bewegung für Kinder: Krankenkasse befürwortet Pokémon Go

Nach Ansicht der Techniker Krankenkasse (TK) in Bayern bringt das Smartphone-Spiel Pokémon Go faule Stubenhocker in Bewegung - die virtuelle Monsterjagd an der frischen Luft fördert die Gesundheit. "Für das Spiel muss man tatsächlich nach draußen", sagte Christian Bredl von der TK am Donnerstag. Er betonte, dass die Bewegung ein prima Präventionsansatz gegen Rückenschmerzen und Übergewicht sei.Experten empfehlen eigentlich eine Stunde Bewegung am Tag. Das schaffen nach Angaben der TK aber bisher nur drei von zehn Jungen. Bei den Mädchen sind es sogar nur zwei von zehn, die sich ausreichend bewegen. Das stundenlange Starren auf das Display ist Bredl zufolge dagegen kaum schädlich für die Augen - solange die Spieler ihr Smartphone auf mindestens 40 Zentimeter Abstand hielten.Kritisch bewertete dagegen die AOK Bayern die App: "Wenn das Interesse am Spiel nachlässt, bewegt sich auch keiner mehr", sagte deren Sprecher Michael Leonhart. Übereinstimmend warnten beide Krankenkassen zudem vor Risiken der wirklichen Welt - Spieler sollten immer wieder die Augen vom Bildschirm nehmen, um Zusammenstöße mit Autos oder Fußgängern zu vermeiden. Auch gefährliche Orte wie Truppenübungsplätze müssten für die Monsterjagd tabu sein.