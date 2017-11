Mediziner warnt vor "Avocado-Hand"

Stellen Avocados ein Verletzungsrisiko dar? Zugegeben, es klingt wie eine Meldung des Satiremagazins "Postillion" oder wie ein Scherz, ist aber blutiger Ernst. Im wahrsten Sinne des Wortes.



Ein renommierter britischer Mediziner hat die Warnhinweise für Avocados empfohlen. Auf diese Weise könnte die steigende Zahl der Verletzungen beim Schneiden der beliebten Früchte gebremst werden, zitierte die Zeitung "The Times" Simon Eccles, einen Facharzt für plastische Chirurgie.



Vier Patienten in der Woche mit der "Avocado-Hand"

Allein er behandele inzwischen schon etwa vier Patienten pro Woche in einem Londoner Krankenhaus, die sich auf diese Weise geschnitten hätten. Seine Mitarbeiter bezeichneten eine solche Verletzung bereits als "Avocado-Hand".



Denkbar als Warnhinweis sei ein Cartoon mit einer Avocado, einem Messer und einem großen roten Kreuz darauf, sagte der Experte von der britischen Gesellschaft für plastische, rekonstruktive und ästhetische Chirurgie. Avocados enthalten einen golfballgroßen Kern.