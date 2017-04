Medien: Leiche aus Donau geborgen - wahrscheinlich in Regensburg vermisste Malina

Wie der BR unter Berufung auf die Polizei berichtet, ist am Freitagmorgen eine weibliche Leiche aus der Donau bei Donaustauf (Landkreis Regensburg) geborgen worden. Laut Polizeiangaben handelt es sich mit sehr großer Wahrscheinlichkeit um die vermisste Malina K., die am 19. März in Regensburg verschwunden ist.