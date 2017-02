Mannheim: Unbekannter Tierquäler trennt Hund Unterkörper ab

Wie die Mannheimer Polizei berichtet, geschah die abscheuliche Tat bereits am 12. Februar "An der Kammerschleuse" auf der Friesenheimer Insel. Dort wurde der getötete Hund in der Nähe einer Gaststätte eines Kleingartenvereins gefunden.



Es handelt sich um einen Pinscher, dessen Unterkörper offenbar gewaltsam abgetrennt worden war. Die Hintergründe der sinnlosen und besonders grausamen Tat sind nicht bekannt.



Zeugen, die zwischen Freitag, den 10. Februar, 23 Uhr und Sonntag, den 12. Februar, 16.30 Uhr, verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der Kleingartenanlage und der Gaststätte auf der Friesenheimer Insel "An der Kammerschleuse" gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt, Tel.: 0621/3301-0 in Verbindung zu setzen.