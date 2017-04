Mann will Frau gegen Belästigung helfen - und wird selbst zum Opfer

Der Verdächtige wird nach Angaben der Staatsanwaltschaft Mannheim mit Haftbefehl gesucht.

Zwei ebenfalls 18 Jahre alte Verdächtige sitzen bereits in Untersuchungshaft. Die drei Männer gehören zu einer zehnköpfigen Gruppe, aus der heraus am Abend des 11. März in Weinheim (Baden-Württemberg) eine 24 Jahre alte Frau belästigt worden war.



Der 28-Jährige wollte der Frau helfen. Die Täter sollen ihn deshalb niedergeschlagen haben, zwei von ihnen sollen dann mehrfach von einer Sitzbank aus auf seinen Kopf gesprungen sein. Die Staatsanwaltschaft geht daher von versuchter Tötung aus. Der Mann hatte schwere Verletzungen erlitten, darunter mehrere Knochenbrüche.



Die Polizei durchsuchte die Wohnungen aller zehn Verdächtigen und fand dabei nach Angaben der Staatsanwaltschaft zahlreiche Beweismittel.



In den vergangenen Jahren kam es immer wieder zu Angriffen auf couragierte Helfer. Der Fall Dominik Brunner hatte 2009 bundesweit Entsetzen ausgelöst. Brunner starb, nachdem er von Jugendlichen an einer Münchner S-Bahn-Station angegriffen worden war. Die Täter hatten zuvor Schüler bedrängt.