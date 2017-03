Mann stirbt eingeklemmt in Altkleidercontainer

von DPA

Er wollte nur in einem Altkleidercontainer nach etwas Verwertbarem suchen - doch das ist einem 32 Jahre alten Tschechen zum Verhängnis geworden.



Mehrere Stunden gefangen

Ein Passant habe den Mann leblos gefunden, eingeklemmt in der Schließvorrichtung des Containers, teilte eine Polizeisprecherin im osttschechischen Ostrava (Ostrau) am Dienstag mit. Die Feuerwehr habe ihn nur noch tot bergen können, er sei dort offensichtlich mehrere Stunden gefangen gewesen.



Kein Einzelfall

Zu ähnlichen Unfällen kommt es in Tschechien immer wieder. Erst im Oktober war ebenfalls in der Industriestadt Ostrava ein 41-Jähriger in einem Altkleidercontainer erstickt. Auch in anderen Städten des Landes kam es in den vergangenen Jahren zu derartigen Todesfällen.