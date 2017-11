Mann nach Verabredung zum Töten in Haft

Die Polizei hat in Gießen einen Mann festgenommen, der einer Frau angeboten haben soll, sie umzubringen. Dazu sollen sich die beiden nach Erkenntnissen der Ermittler im Internet verabredet haben. Der Verdächtige aus dem Kreis Limburg-Weilburg sitzt in Untersuchungshaft, wie Staatsanwaltschaft und Polizei am Freitag mitteilten. Dem 57-Jährigen wird Vorbereitung eines Verbrechens vorgeworfen. Der Mann hatte sich den Angaben zufolge in Gießen mit der 23-Jährigen aus Leipzig verabredet.



Im Auto des Verdächtigen entdeckten Beamte Kabelbinder. "Damit sollte die Frau offenbar gefesselt werden", sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft, Thomas Hauburger. Die Frau lernte den 57-Jährigen in einem einschlägigen Chatroom kennen. Im Laufe der Bekanntschaft sei das Angebot erfolgt, die 23-Jährige zu töten. Sie habe eingewilligt. Die Frau werde inzwischen psychiatrisch behandelt.