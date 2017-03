Mangelernährung bei Senioren: Wie Sie sie erkennen und was sie dagegen tun können

von DPA

In jüngeren Jahren schielen die Menschen ständig auf die Waage und verkneifen sich die eine oder andere Mahlzeit. Im Alter ist häufig das Gegenteil der Fall: Viele Senioren haben keinen Appetit - egal, wie hübsch das Essen angerichtet ist. Auch das Durstgefühl lässt nach. Dann droht Mangelernährung - mittlerweile ein häufiges, aber wenig beachtetes Leiden im Alter. Experten schätzen, dass 1,6 Millionen der über 60-Jährigen Deutschen chronisch mangelernährt sind. Doch woran merken Angehörige, dass ihre Eltern oder Großeltern zu wenig essen oder sich falsch ernähren? Und was können sie dagegen unternehmen?



So erkennen Sie eine Mangelernährung

Normalerweise erkennen Angehörige eine Mangelernährung daran, dass die Haare des Betroffenen stumpf und die Fingernägel brüchig werden. Auch Entzündungen der Mundschleimhaut, des Zahnfleisches oder der Lippen sind klassische Anzeichen. Bei Hochbetagten kommt aber all das auch vor, ohne dass der Patient mangelernährt ist. Es ist also gar nicht so einfach, zu erkennen, dass ein alter Mensch nicht genügend Nährstoffe zu sich nimmt.

"Gewichtsverlust im Alter ist allerdings immer ein Alarmzeichen", sagt Rupert Püllen, Chefarzt der Medizinisch-Geriatrischen Klinik des Agaplesion Markus Krankenhauses in Frankfurt am Main. Auch Normal- und sogar Übergewichtige, die sich einseitig ernähren, nehmen eventuell zu wenig Eiweiße, Vitamine, Mineralien und Spurenelemente zu sich, gibt Tobias Jung zu bedenken. Der Internist ist leitender Oberarzt im Bürgerhospital in Frankfurt am Main. Dagegen sind Unterernährte als dünn, insgesamt geschwächt, häufig antriebslos und müde leichter zu erkennen.



Klagt der Betroffene über Appetitlosigkeit, Kribbeln in Händen und Füßen oder Taubheitsgefühle, sollten Angehörige mit ihm zum Arzt gehen. Das gilt auch, wenn der Mensch zunehmend verwirrt wirkt. Der Arzt forscht nach den Ursachen und behebt diese bestenfalls erst einmal. Danach geht es an die Umstellung der Ernährung. Wer keine spezielle Diät braucht, sollte essen, was er mag - nur eben häufiger und mehr als zuvor.



Gewürze sollen helfen

Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE) schlägt Mangelernährten fünf Mahlzeiten am Tag vor. Angehörige können auch Trinknahrung - sogenannte Astronautenkost - anbieten, um den Kalorienbedarf erst einmal zu decken. Sie sollten allerdings darauf achten, die Nahrung stufenweise anzupassen, denn der Körper muss sich erst wieder an normale Mengen gewöhnen. "Bei Schluckbeschwerden kann die Mahlzeit püriert und die Brotkruste weggelassen werden", sagt Jung.



Wer für einen Mangelernährten kocht, kann es auch mal mit neuen Gewürzen versuchen. Vielleicht machen sie wieder Lust aufs Essen. Bitterstoffe in Anis, Fenchel, Kümmel oder Rosmarin regen zum Beispiel den Appetit an. "Vor dem Essen kurz an die frische Luft zu gehen, kann ebenfalls helfen", ergänzt die Ernährungswissenschaftlerin Mareike Maurmann aus Meinerzhagen. Sie rät, sich von einem Ernährungstherapeuten begleiten zu lassen. Der lotet immer wieder mit dem Patienten gemeinsam aus, was ihm bekommt und schmeckt.



Frische Luft und abwechslungsreiche Ernährung

Angehörige können darauf achten, dass ihre Eltern oder Großeltern möglichst vielseitig essen und bestenfalls selbst mit saisonalem oder tiefgekühlten Gemüse kochen. Bewegen sie sich dann noch an der frischen Luft, sollte keine Mangelernährung entstehen. Der Teller sollte möglichst bunt aussehen, damit der Mensch von allen Vitalstoffen etwas bekommt. "Man nimmt die Nährstoffe am besten über Lebensmittel auf", erklärt Maurmann. Nahrungsergänzungen seien außer bei bestimmten Erkrankungen selten sinnvoll. Ist ein älterer Mensch alleinstehend und hat keine Lust, sich jeden Tag ums Essen zu kümmern, kann er sich mit anderen zusammenschließen, rät Jung: "Dann ist jeder nur jeden dritten Tag mit Einkaufen und Kochen dran."



Nimmt ein älterer Mensch nicht ab und fühlt sich fit, muss man sich keine Sorgen um Mangelernährung machen. "Dann reicht es, sich zweimal im Jahr beim Hausarzt vorzustellen", sagt Andreas Leischker, Chefarzt des Alexianer-Krankenhauses in Krefeld und Ernährungsexperte der Deutschen Gesellschaft für Geriatrie. Seine Tipps für eine gute Lebensqualität im Alter: Ausreichend und regelmäßig essen, sich wöchentlich wiegen und bei Gewichtsverlust über Wochen sofort zum Arzt und zur Ernährungsberatung. Mangelernährung kommt nämlich schleichend und häufig ohne, dass der Betroffene es mitbekommt.