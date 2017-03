Magermodels in Pornoposen: Empörung über Kampagne von Saint Laurent

50 Beschwerden zur Saint-Laurent-Werbung



Die jungen Frauen sind abgemagert und nur sehr leicht bekleidet. Zudem zeigen sie sich in Posen, die eineindeutig sind. So zeigt ein anderes Plakat ein Mager-Model, das sich über einem Hocker abstützt. Unter Spitzenabsätzen trägt die gebeugte junge Frau Rollschuhe.Deshalb ist das Pariser Luxus-Modehaus Saint Laurent wegen einer Werbekampagne mit Schockbildern in die Kritik geraten. Auf einem Werbeplakat in der französischen Hauptstadt ist eine Frau mit gespreizten Beinen und Netzstrümpfen zu sehen.Der Nachrichtenagentur AFP zufolge erhielt die Aufsichtsbehörde für den Werbesektor (ARPP) etwa 50 Beschwerden zur Saint-Laurent-Werbung. Es gehe dabei um "entwürdigende Bilder", "Frauen als Objekte", "Aufwertung der Magersucht" oder "Ansporn zur Vergewaltigung", sagte der Direktor der ARPP, Stéphane Martin.An diesem Freitag solle beraten werden, ob es sich bei der Werbung um einen Verstoß handele. Das Modehaus Saint Laurent erklärte am Dienstag auf dpa-Anfrage, es nehme keine Stellung zu den Vorwürfen.