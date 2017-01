Maffay, Löw und Ferres: Prominente wählen den Bundespräsidenten mit

von DPA

Neben Abgeordneten und Regierungsmitgliedern wählen am 12. Februar in der Bundesversammlung auch Prominente den Nachfolger von Bundespräsident Joachim Gauck. An der Wahl in Berlin nehmen die 630 Abgeordneten des Bundestags teil und ebenso viele Delegierte aus den Bundesländern, insgesamt also 1260 Menschen.



Zu den nominierten Wahlleuten aus den Ländern zählen ehemalige Spitzenpolitiker wie Dieter Althaus, Peter Harry Carstensen, Roland Koch (alle CDU), Edmund Stoiber, Theo Waigel (beide CSU) sowie Matthias Platzeck und Franz Müntefering (beide SPD). Ihre Stimme abgeben dürfen aber auch zahlreiche Promis aus Sport und Kultur. Einige Beispiele:



Comedy:

- Carolin Kebekus (für die Grünen in Nordrhein-Westfalen) - Hape Kerkeling (CDU/Nordrhein-Westfalen) - Volker Pispers (Piraten/Nordrhein-Westfalen) - Lars Reichow (SPD/Rheinland-Pfalz)



Literatur:

- Landolf Scherzer (Linke/Thüringen) - Anna Seidl (Linke/Berlin) - Feridun Zaimoglu (SPD/Schleswig-Holstein)



Medien:

- Helmut Markwort, Journalist und Medien-Manager (FDP/Baden-Württemberg) - Friede Springer, Mehrheitsaktionärin des Springer-Konzerns (CDU/Berlin) - Dieter Stein, Chefredakteur der Wochenzeitung "Junge Freiheit" (AfD/Berlin)



Musik:

- Katja Ebstein (SPD/Brandenburg) - Roland Kaiser (SPD/Mecklenburg-Vorpommern) - Stefanie Kloß, Sängerin der Band Silbermond (SPD/Sachsen) - Peter Maffay (SPD/Saarland)



Schauspiel:

- Iris Berben (SPD/Hessen) - Veronica Ferres (CDU/Nordrhein-Westfalen) - Shermin Langhoff, Theater-Intendantin (Grüne/Berlin) - Mariele Millowitsch (SPD/Nordrhein-Westfalen) - Natalia Wörner (SPD/Baden-Württemberg)



Sport:

- Verena Bentele, Paralympics-Siegerin im Biathlon und Skilanglauf sowie Behindertenbeauftragte der Bundesregierung (SPD/Bayern) - Sebastian Brendel, Kanu-Olympiasieger (SPD/Brandenburg) - Julia Lier, Ruder-Olympiasiegerin (CDU/Sachsen-Anhalt) - Joachim Löw, Trainer der Fußball-Nationalmannschaft (Grüne/Baden-Württemberg) - Reinhard Rauball, Präsident der Deutschen Fußball-Liga (SPD/Nordrhein-Westfalen) - Bibiana Steinhaus, Fußball-Schiedsrichterin (SPD/Niedersachsen)



Sonstige:

- Olivia Jones, Travestiekünstlerin (Grüne/Niedersachsen) - Semiya Simsek Demirtas, Tochter des ersten NSU-Opfers (Linke/Thüringen)