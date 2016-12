Männer sollen in Silvesternacht in Köln mit Waffe geschossen haben

von DPA

Die Ermittler veröffentlichten am Mittwoch Fotos, die die beiden Verdächtigen zeigen sollen. Es gehe um einen möglichen Verstoß gegen das Waffengesetz, sagte der Kölner Oberstaatsanwalt Ulrich Bremer.



Nach Angaben der Ermittler feuerten die beiden Männer mit der nicht näher bestimmten Waffe aus eine Menschenmenge heraus. "Es ist lediglich einem Zufall zu verdanken, dass keine Personen verletzt worden sind", erklärte die Polizei.



Im und am Kölner Hauptbahnhof hatte es in der Silvesternacht massenweise Straftaten gegeben - nach Angaben von Zeugen vor allem von Tätern nordafrikanischer oder arabischer Herkunft.