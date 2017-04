Löwen und Krokodile: Mann hält Raubtiere bei sich zu Hause

Sein Faible für exotische Raubtiere als Hausgenossen hat einen Mann in Polen einigen Ärger eingebracht. Wie die Polizei am Dienstag in Rybnik im Südwesten des Landes mitteilte, wurden zwei junge Löwen und drei Krokodile beschlagnahmt.



Die Tiere wurden dem Zoo übergeben

Der Mann hatte sie demnach illegal als Haustiere gehalten. Dies deckten die Beamten bei einer Kontrolle auf, sie hatten zuvor einen Hinweis erhalten. Die Tiere wurden dem Zoo in Posen (Poznan) übergeben. Gegen den Mann und zwei weitere Verdächtige ermittele die Staatsanwaltschaft.