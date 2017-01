Leoniden: Sternschnuppen-Nächte stehen uns im November 2016 bevor

Der Radiant der Leoniden ist das Sternbild Löwe



Die Leoniden hatte einmal größere Fallraten



Wie viele Meteore kann man bei den Leoniden pro Stunde erspähen?



Wie wird das Leonidenjahr 2016?



Um welche Uhrzeit kann man die Leoniden 2016 betrachten?

Im Dezember 2016 gibt es die Geminiden zu sehen

Wie kann man Sternschnuppen fotografieren?

Die Sternschnuppen der Leoniden verglühen jedes Jahr Mitte November. Am 17. und 18. November 2016 ist der Meteorstrom wieder am Nachthimmel zu sehen.Wer Glück hat, kann aber auch schon zuvor Sternschnuppen sehen, nämlich bereits ab dem 13. November. Der Zeitraum erstreckt sich bis 21. November. Der Höhepunkt ist aber an genannten beiden Tagen. 2016 handelt es sich dabei um Donnerstag und Freitag.Der Radiant dieses Schauers, also der scheinbare Ursprung, liegt im Sternbild Löwe. Daher kommt auch der Name Leoniden, denn Leo ist das lateinische Wort für Löwe.Die Staubteilchen, die dann für uns sichtbar als Sternschnuppen werden, entstammen dem Komet 55P/Temple-Tuttle. Der Schweifstern verteilt viele Bruchstücke im Weltraum.Vor einigen Jahren regnete es bei den Leoniden deutlich mehr Leuchterscheinungen. Einst war November der Sternschnuppen-Monat schlechthin.Allerdings hat sich der Trümmerschweif von Temple-Tuttle sehr weit im All verstreut, so dass der Regen heutzutage bescheidener ausfällt als früher.Die Leoniden sind bereits seit dem Mittelalter bekannt. Besondere Aufmerksamkeit bekam der Strom in den Jahren 1799, 1833, 1866 und 1966. Damals gab es sehr hohe Fallraten. Im Jahr 1833 sollen es pro Stunde 200.000 Schnuppen gewesen sein.Die Leoniden erreichen bei optimalen Bedingungen meist nur noch ein Maximum an 10 bis 25 Schnuppen pro Stunde. Im Gegensatz zu den Perseiden (da sind es bis zu 120) ist das freilich mickrig.Experten rechnen im November 2016 wieder mit einem bescheidenen Jahr.Das Sternbild Löwe geht erst nach Mitternacht auf, so dass man zuvor keine Sternschnuppen sehen kann. Die beste Zeit für diesen Strom ist kurz vor der Morgendämmerung. So empfiehlt es sich, lieber früh aufzustehen statt wach zubleiben.Einen Monat später geht es wieder weiter mit Sternschnuppen-Gucken, denn Mitte Dezember stehen die Geminiden an. Dieser Strom erreicht stets am 14. Dezember sein Maximum und entwickelt dort die höchsten Fallraten der sagenumwobenen Leuchtkugeln.Sehr viel bekannter ist der Sternschnuppen-Regen der Perseiden im August. Klar, schließlich sind im Sommer die Temperaturen zum draußen stehen und in den Himmel schauen angenehmer.Die Leuchterscheinungen sind so schön, dass viele Hobbyfotografen diesen Moment festhalten möchten. Aber wie? Der Nürnberger Fotograf Matthias Merz gibt auf seinem Blog Tipps, wie es gelingt Eine Sammlung von Leoniden-Bildern gibt es bei Wikipedia.