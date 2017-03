Leichenfund bei Wohnungsbrand: Polizei sucht diesen Verdächtigen

Die Polizei veröffentlichte am Sonntag Fahndungsbilder eines dringend tatverdächtigen Mannes.



Er sei als letzter Begleiter der Frau identifiziert worden, hieß es. Zudem hätten Zeugen ihn unmittelbar vor Ausbruch des Feuers aus der Wohnung in Berlin-Kreuzberg fliehen sehen.



Feuerwehrmänner hatten die Frau am Freitagabend nach einem Wohnungsbrand mit Stichwunden leblos aufgefunden. Die Polizei ging deshalb bald von einer sogenannten Verdeckungstat aus. Danach könnte der Mann das Feuer gelegt haben, um Spuren zu beseitigen.



Die Berliner Zeitung "B.Z." (Sonntag) berichtete unter Hinweis auf die Obduktion, die 41-Jährige sei an Schnitt- und Stichverletzungen gestorben. Auch Spuren stumpfer Gewalt seien an ihrem Körper gefunden worden. Die Polizei wollte den Bericht nicht bestätigen; bei dem Befund handele es sich um ein internes Papier.



Von dem unbekannten Tatverdächtigen wurden laut Mitteilung Spuren am Tatort gesichert. "Er spricht sehr gutes Englisch und stammt nach eigenen Angaben aus Belgien", erklärten die Ermittler. Am Tattag soll er zeitweise eine Schiebermütze getragen haben.