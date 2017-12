Kuh greift Wanderinnen an und verletzt eine schwer

Eine 54-Jährige aus Oberstaufen (Kreis Oberallgäu) erlitt schwere Verletzungen, ihre 60-jährige Begleiterin wurde leicht verletzt. Die Frauen überquerten nach Polizeiangaben am Freitag eine Weide in der Nähe von Tannheim, als eine Kuh die 54-Jährige plötzlich zu Boden stieß und sich auf sie warf.



Die Begleiterin eilte der Frau zu Hilfe und wurde ebenfalls angegriffen. Ihr gelang es, sich in Sicherheit zu bringen und Rettungskräfte zu rufen. Die 54-Jährige wurde in eine Klinik geflogen.



Die Weide war eingezäunt, jedoch führt laut Polizei der Wanderweg hindurch. Ein Schild warnt vor möglichen Kuhattacken.