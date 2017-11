Kühe fallen in Swimmingpool - Becken kaputt

Drei Kühe sind im österreichischen Pinzgau in einen Swimmingpool gefallen - und haben ihn dabei beschädigt. Die Tiere waren in der Nacht zu Dienstag ausgebrochen und von ihrer eingezäunten Weide in den Garten eines Privathauses in Stuhlfelden gelaufen, wie die Polizei mitteilte.



Dort plumpsten sie ins Wasser. Die Feuerwehr rückte mit 19 Helfern an und konnte die Rinder unverletzt herausholen. Allerdings entstand ein Flurschaden, und auch das Becken wurde in Mitleidenschaft gezogen, wie die Polizei erläuterte.