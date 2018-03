Kommt die Eurovignette? Über die Maut-Vorschläge der EU

Von Mirjam Moll



Es war ein mit Spannung erwarteter Vorschlag, den die EU-Kommission präsentierte. Denn vorab hatte das Gerücht die Runde gemacht, die Brüsseler Behörde wolle eine EU-weite Maut einführen. Was wirklich hinter dem Vorschlag steckt und welche Konsequenzen das für deutsche Autofahrer haben könnte:



1. Kann die EU-Kommission eine EU-weite Maut vorschreiben?

Nein. Diese Kompetenz liegt bei den Mitgliedstaaten. Sie bleiben nach wie vor Alleinbestimmer über die Nutzungsrechte ihrer Straßen. Die EU-Behörde kann lediglich versuchen, die Regierungen zu einem gemeinsamen System zu bewegen.



2. Wie soll das denn aussehen?

Bislang gibt es unterschiedliche Straßennutzungsgebühren - teilweise verlangen Mitgliedstaaten streckenbezogene Maut, andere geben Vignetten aus. Die EU-Behörde möchte das vereinfachen und erreichen, dass die Länder, die Gebühren erheben, dies europaweit nach demselben Schema tun. Als Grundlage dafür ist das sogenannte Nutzerprinzip vorgesehen - wer mehr fährt, soll also auch mehr zahlen.

Warum soll sich denn überhaupt etwas ändern?



Mit den bisherigen unterschiedlichen Systemen soll Schluss sein. Die Idee: eine Straßennutzungsgebühr nach dem Vorbild der vielerorts bereits digitalisierten Lkw-Maut zu erheben. Davon könnte auch der Verbraucher profitieren. Dieser bräuchte dann nicht mehr unterschiedliche Vignetten besorgen, wenn er beispielsweise über Österreich und Slowenien nach Kroatien in den Urlaub fährt.



3. Aber wird nicht alles teurer?

Das ist sehr wahrscheinlich. Denn genau das will die EU erreichen - um einen größeren Anreiz für umweltfreundliche Fortbewegungsmittel zu setzen. So ist unter anderem vorgesehen, dass Elektroautos einen Rabatt von 75 Prozent erhalten, wenn sie auf mautpflichtigen Straßen unterwegs sind. Alle anderen Pkw sollen gemäß ihrer Emissionsklasse entsprechend mehr kosten.



4. Wie soll das denn funktionieren?

Als Vorbild könnten die bestehenden Euroklassen für Fahrzeuge dienen, nach denen die Umweltplaketten ausgegeben werden. Kritiker bemängeln aber, dass eine solche Klassifizierung mit entsprechend gestaffelten Vignetten einfacher umzusetzen wäre. Die Kommission will von dem System aber wegkommen.



5. Warum will die Kommission das?

Zum einen, weil zeitlich befristete Straßennutzungsgebühren ausländische Autofahrer gegenüber einheimischen normalerweise benachteiligen: Kurzzeitvignetten sind ja meist im Verhältnis zu Jahrespickerln deutlich teurer. Zum anderen, weil sie die tatsächlichen Emissionen, die Umweltverschmutzung und auch die Häufigkeit der Nutzung nicht berücksichtigen.



6. Sollen Vignetten also komplett abgeschafft werden?

Langfristig ja, aber nicht sofort. Die Kommission sieht Übergangsfristen vor. Für Lastwagen sollen bis 2023, für alle anderen Fahrzeuge bis 2027 Vignetten abgeschafft und durch ein nutzungsbezogenes Mautsystem ersetzt werden.



7. Was bedeutet das für die deutschen Mautpläne?

Deutschland könnte das geplante System einer Jahresgebühr sowie Kurzzeitvignetten für ausländische Pkw-Halter wie geplant einführen, müsste es aber bis zum Ende der Übergangsfrist wieder einstampfen. Entscheiden müssen darüber aber die Mitgliedstaaten - und ob die sich darauf einigen können, scheint fraglich.