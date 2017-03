Kommt das Essen wirklich aus der Region? Auf diese Siegel müssen Verbraucher achten

Das rote EU-Gütezeichen





Das blaue EU-Gütezeichen



Ein Beispiel sind Nürnberger Lebkuchen.



Probleme mit der Definition



Viele Hersteller traditioneller Spezialitäten werben mit der Regionalität ihrer Produkte. Doch ob ein Produkt wirklich aus der Region kommt, können Verbraucher an bestimmten Siegeln erkennen.Zum einen gibt es das rote EU-Gütezeichen "g.U". Die Abkürzung steht für Geschützte Ursprungsbezeichnung. Das Siegel garantiert, dass Erzeugung, Herstellung und Verarbeitung in einer bestimmten Region erfolgt sind, wie das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) auf seiner Internetseite erklärt. "Wenn alle drei Merkmale erfüllt sind, finden Verbraucher das rote Siegel auf der Verpackung", sagt Ernährungsexpertin Daniela Krehl von der Verbraucherzentrale Bayern. Ein Beispiel hierfür ist etwa der Allgäuer Emmentaler. Das blaue EU-Gütezeichen "g.g.A." (Geschütze geografische Angabe) kennzeichnet zum anderen Lebensmittel, bei denen nur eine der drei Produktionsstufen im Herkunftsgebiet erfolgt sein muss. So müssen hier etwa die Zutaten des Produkts nicht zwangsläufig aus der Region stammen.Sie müssen in Nürnberg hergestellt werden, die Zutaten für das Rezept müssen dem BMEL zufolge aber nicht aus Region kommen.Ernährungsexpertin Krehl weist außerdem darauf hin, dass unspezifische Kennzeichnungen wie "Das Beste aus der Region" nichts über die regionale Herkunft des Produkts aussagen. Da stelle sich schon die Frage, wie Region überhaupt definiert ist. Der Begriff ist rechtlich nicht geschützt. Auch Begriffe wie "Heimat" oder "Nähe" sind komplett unspezifisch und sagen nichts über die Herkunft aus.Einen weiteren Anhaltspunkt bietet das freiwillige Regionalfenster. Es soll den bewussten Einkauf erleichtern und gibt an, wo die Hauptzutat eines Produktes herkommt und wo es verarbeitet wurde.