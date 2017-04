Kinostarts 2017: Diese Filmen kommen 2017 in die Kinos

xXx 3 - Die Rückkehr des Xander Cage





Auf diese Filme könnt ihr euch außerdem noch freuen:



Auch im Kinojahr 2017 stehen wieder viele interessante Filme auf dem Programm. Neben zahlreichen Forsetzungen wird es auch einige Neuverfilmungen oder Remakes geben. Hier finden Sie einen einen Überblick über die Kinohighlights im kommenden Jahr:Der knallharte Regierungsagent Xander Cage kehrt aus seinem selbst auferlegten Exil zurück. Im dritten Teil ist er auf der Suche nach der "Büchse der Pandora", einer finsteren und unaufhaltsamen Waffe. Für die Suche rekrutiert Xander eine Gruppe, die in eine Verschwörung verwickelt wird, die sich bis in die höchsten Regierungsebenen erstreckt. Kinostart ist der 19. Januar.Im sechsten Teil der Reihe kehrt Alice dorthin zurück, wo der Albtraum begann: nach Raccoon City. Dort sammelt die Umbrella Corporation ihre Truppen, um zum finalen Schlag gegen die verbliebenen Überlebenden der Apokalypse auszuholen. Im Rennen gegen die Zeit verbündet sich Alice mit alten Freunden als eine Schlacht mit Zombies und neuen Mutanten-Monstern losbricht. Alice kämpft für die Rettung der Menschheit. Kinostart ist der 26. Januar.Jeder kennt die Geschichten von Batman in Gotham City. 2017 kehrt Batman zurück, als LEGO-Figur. Batman steht vor einer großen Herausforderung. Der sonst so einsame Superheld adoptiert einen Waisenjungen, den er prompt zu seinem Gehilfen macht. Zusammen versuchen die den Joker zu besiegen. Kinostart ist der 9. Februar.Die Liebesgeschichte um Anastasia und Christian geht in die zweite Runde. Nachdem Anastasia den reichen Geschäftsmann bereits im ersten Teil verlassen hat, versucht dieser sie wieder zurück zu gewinnen. Nachdem ihm das gelungen ist, stellt Christians Vergangenheit die Beziehung der beiden erneut auf die Probe. Kinostart ist der 9. Februar.Wolverine kehrt 2017 auf die Kinoleinwände zurück. In der neuen Verfilmung über den Mutant Logan ist das Ende der Mutanten da. Logan ist körperlich und seelisch völlig am Ende, seine Heilfähigkeit schwindet. Doch er wird noch einmal gebraucht: sein Freund Professor X bittet ihn um Hilfe. Er soll sich um ein kleines Mädchen kümmern, das von einem mächtigen Konzern und finsteren Gestalten gejagt wird. Denn, Laura ist kein normales Mädchen: Laura ist wie Logan. Kinostart soll im Frühjahr sein.Eine Gruppe von Soldaten, Regierungsbeauftragten und Zivilisten macht sich auf, um eine mysteriöse Insel zu erkunden. Der Empfang auf der Insel fällt für die Gruppe eher unfreundlich aus. Ein Riesenaffe holt die Hubschrauber vom Himmel. Die Überlebenden treffen auf der Insel auf Eingeborene und einen auf der Insel gestrandeten Amerikaner. Von ihm erfahren sie, dass der Affe Kong der König der Insel ist, aber auch, dass es auf der Insel noch weitere grausame Kreaturen ihr Unwesen treiben. Ein genauer Filmstart ist noch nicht bekannt.Dom und Letty genießen ihre Flitterwochen, Brian und Mia sind ausgestiegen, alles macht den Anschein als würde endlich Normalität in das Leben der Crew einkehren. Bis eine mysteriöse Frau auftaucht und Dom zurück in die Welt der Verbrechen entführt. Er wendet sich von der Crew ab. Seine "Familie", wie Dom sie nennt, möchte das nicht akzeptieren. Rund um die Erde verfolgen sie die dunkle Lady und Dom, um ihn wieder nach Hause zu holen. Kinostart ist der 13. April.Wenn aus Feinden Freunde werden... Das galaktische Quintett ist zurück und macht das All unsicher. Die vergangenen Erlebnisse haben der Gruppe einige Rätsel aufgegeben, diese versuchen sie nun zu lösen. So steht Star-Lord beispielsweise kurz vor einem Zusammentreffen mit seinem Vater. Auch im zweiten Teil mangelt es nicht an Gegnern, die dem Quintett, das Leben schwer machen wollen. Zum Glück bekommen die Beschützer der Galaxie neue Unterstützung. Ein genauer Filmstart ist noch nicht bekannt.Die berühmte Fernsehserie kehrt als Kinofilm zurück. Mitch Buchannon ist der Anführer eines Rettungsschwimmer-Teams. Wegen einer PR-Maßnahme muss Mitch den ehemaligen olympischen Schwimmer Matt Brody in sein Team aufnehmen, was ihm gar nicht passt. Summer hingegen, ebenfalls eine Rettungsschwimmerin, hat ein Auge auf den Neuankömmling geworfen. Liebe und Beziehungsdramen werfen dem Team immer wieder Steine in den Weg. Doch das gerät in den Hintergrund als Mitch und Matt einer kriminellen Verschwörung auf die Schliche kommen. Ein genauer Filmstart ist noch nicht bekannt.Captain Jack Sparrow hisst wieder die Segel. Im fünften Teil hat die Glückssträhne des Piraten langsam ein Ende. Der schreckliche Captain Salazar entkommt dem Teufelsdreieck und will jeden Piraten töten, auch Jack. Um sich zu retten begibt sich Captain Sparrow auf die Suche nach dem Dreizack von Poseidon, der ihm die Herrschaft über die Weltmeere verleihen soll. Doch er ist nicht der Einzige, der den magischen Dreizack sucht. Auf seiner Reise trifft er eine junge Astrologin und den jungen Henry Turner, der auf der Suche nach seinem Vater ist. Ein genauer Filmstart ist noch nicht bekannt.In der Wüste liegt sie begraben. Eine mächtige Königin, die von ihren Neidern getötet wurde. Sie wurde mumifiziert und in einer Gruft begraben. Bis sie eines Tages ausgegraben wird und erwacht. Sie begibt sich in unsere Welt, um Rache zu nehmen. Tayler Colt stellt sich ihr entgegen, um die Menschheit zu retten, denn in der Königin hat sich viel Wut angestaut, die nur darauf wartet herausgelassen zu werden. Ein genauer Filmstart ist noch nicht bekannt.Optimus Prime findet seinen Heimatplaneten Cybertron, der ist jedoch tot und kann nur mit einem Artefakt wiederbelebt werden. Dieses Artefakt soll ein Transformer zur Ritterzeit auf die Erde gebracht haben und dem Zauberer Merlin gegeben haben. Die Transformers begeben sich auf die Suche nach dem geheimnisvollen Artefakt, doch auch die Decepticons sind sehr interessierte an dem Gegenstand. Ein genauer Filmstart ist noch nicht bekannt.Ceaser und seine Affen sind in einen Konflikt mit einer Armee von Menschen verwickelt, die vielen Affen das Leben kostet. Geleitet wird die Armee von einem rücksichtslosen Colonels. Ceaser ist auf Rache aus. Als er auf den Colonel trifft entbrennt ein Kampf zwischen den beiden, in dem es um das Schicksal der Menschen und der Affen geht. Kinostart ist im Sommer.Der hammerschwingende Donnergott ist zurück. Über den Inhalt des Filmes ist bisher noch nicht viel bekannt. Es soll sich um einen Schlüsselfilm handeln, der das gesamte Universum auf den Kopf stellt. Es soll einen gigantischen Krieg der Götter geben, den nicht alle überleben werden. Neben Thor sind auch Loki und Hulk mit dabei. Kinostartsoll im Herbst sein.Nachdem Rey in Episode sieben Luke Skywalker gefunden hat, geht sie nun bei ihm in die Lehre. Auf der einsamen Insel werden sie jedoch bald von den Schergen der Ersten Ordnung aufgespürt. Noch dazu macht ein früherer Schützling von Luke Ärger. Kylo Ren hat seine finstere Mission noch längst nicht beendet. Kinostart soll im Dezember sein.- John Wick - Kapitel 2- Boston- Power Rangers- Lammbock 2- Die Schlümpfe - Das verlorene Dorf- Alien - Covenant- World War Z 2- Wonder Woman- Spider-Man - Homecoming- The LEGO Ninjago Movie- Cars 3- Kingsman 2 - The Golden Circle- Freitag der 13.- Insidious - Chapter 4- Pitch Perfect 3- Jumanji