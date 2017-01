Kein Gerxit: Deutsche würden laut Umfrage für Verbleib in der EU stimmen

von DPA

Laut der Erhebung des Instituts YouGov gaben 59 Prozent an, bei einem Referendum für den Verbleib Deutschlands in der Staatengemeinschaft zu stimmen. Gegen die EU würde sich demnach ein Viertel der Befragten entscheiden. Auch die Umfrageteilnehmer in Frankreich, Dänemark, Schweden und Finnland sprachen sich überwiegend für einen Verbleib ihrer Länder in der EU aus.



Die Zukunft der Staatengemeinschaft sehen hierzulande aber etwa rund 48 Prozent der Befragten ziemlich bis sehr pessimistisch. Nur 41 Prozent stehen der Lage eher optimistisch gegenüber