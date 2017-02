Kaum zu glauben: Diese Hits werden 2017 schon 20 Jahre alt!

Aqua - Barbie Girl

1997: Was für ein Jahr! Bundespräsident Roman Herzog (CDU) hält seine historische Berlin-Rede ("Durch Deutschland muss ein Ruck gehen"), das geklonte Schaf Dolly wird der Öffentlichkeit vorgestellt, Prinzessin Diana kommt ums Leben, eine gewisse Joanne K. Rowling veröffentlicht ihr erstes Harry Potter-Buch ("Harry Potter und der Stein der Weisen), Jan Ullrich gewinnt als erster Deutscher die Tour de France, Borussia Dortmund triumphiert in der Champions League und Schalke holt den UEFA-Cup.Doch auch musikalisch hatte 1997 einiges zu bieten, in der Blütezeit der wilden 90er wird Hit um Hit produziert, von denen noch heute die meisten jede Tanzfläche auf einer 90er-Party füllen. Eine Auswahl der besten Hits von 1997 - habt ihr sie noch im Ohr? Wenn nicht, helfen wir euch auf die Sprünge:Come on Barbie, let's go party! Nicht nur bei Fans der berühmten Puppen von war dieser Eurodance-Klassiker beliebt. Der Hit stand sechs Wochen lang an der Spitze der deutschen Single-Charts und brachte der Band Aqua den internationalen Durchbruch. Barbie Girl schaffte es in über 35 Ländern auf die 1.Fünf Wochen an der Chartspitze hielt sich Rapper Nana mit Lonley. Es war die zweite Single (nach "Darkman") des gebürtigen Ghanaers, der als Teenager nach Deutschland gekommen war. 1997 kam übrigens auch das Album "Nana" auf den Markt.Im Jahr 1997 erschien der gleichnamige Film in den Kinos, in dem Tommy Lee Jones und Will Smith erstmals auf Außerirdischenjagd gehen. Der Soundtrack dazu kam natürlich auch von Will Smith, hielt sich aber nur eine Woche auf Platz 1 der Charts. Der Film war wesentlich erfolgreicher und wurde 2002 und 2012 mit Men in Black 2 & 3 fortgesetzt. Und jetzt werdet ihr geblitzdingst.Im Mai '97 veröffentlicht US-Rapper Puff Daddy zusammen mit Faith Evans und der Gruppe 112 seine wohl erfolgreichste Single: I'll Be Missing You - eine Rap-Ballade an den zwei Monate zuvor in LA erschossenen Rapper "The Notorsious B.I.G." Der Song hält sich satte elf Wochen an der Spitze der deutschen Charts.Viele fanden diesen Song einfach nur unglaublich nervig, doch die Boy-Band aus Oklahoma brach scharenweise die Herzen von jungen Mädels. Mmmbop landete in 27 Ländern auf Platz 1 der Charts. In Deutschland reichte es für Isaac, Taylor und Zac Hanson aber nur für eine Woche an der Spitze, dann übernahm Puff Daddy.Tic Tac Toe gehört zweifellos zu den bekanntesten deutschen Bands der 90er. Die 1995 gegründete Girlgroup landete einen Hit nach dem anderen und sparte dabei nicht mit Kraftausdrücken: "Ich find dich scheiße" (1995), "Verpiss dich" (1996) und "Mr. Wichtig" (1997) waren allesamt Top Ten-Hits. "Warum?" hielt sich sieben Wochen auf Platz 1.Im Sommer 1997 kam die Lady Diana, Prinzessin von Wales, auf tragische Weise ums Leben. Der plötzliche Tod der beliebten britischen Kronprinzessin erschütterte die Menschen weltweit. Musiker Elton John verarbeitete seine Trauer über den Verlust seiner Freundin auf musikalische Weise mit dem Song "Candle in the Wind '97". Der Song stand sieben Wochen lang an Platz 1 der deutschen Singlecharts.Die Frankurter Rapperin Sabrina Setlur gehört zu den bekanntesten Gesichtern der deutschen 90er Musikszene. Als Schwster S. gelang ihr 1995 an der Seite von Moses Pelham der Durchbruch. 1997 erschien ihr zweites Album - und die Single "Du liebst mich nicht". In diesem Jahr wurde Sabrina Setlur auch mit dem Cometen ausgezeichnet.1997 erschienen auch einige legendäre Alben, zum Beispiel von N'Sync (N'Sync), den Backstreet Boys (Backstreet's Back), Metallica (Reload), Rammstein (Sehnsucht) oder den Rolling Stones (Bridges to Babylon).