Kanzlerkandidat Martin Schulz: So will er mit der SPD die Wahl gewinnen

von DPA

"Wenn wir Sozis den Menschen zeigen, dass wir an sie denken, dann gewinnen wir die Wahl", sagte der künftige SPD-Chef und Kanzlerkandidat am Mittwoch in einer Sondersitzung der Fraktion in Berlin. Es gebe viele Menschen, die sich erst ganz zum Schluss vor der Wahl entscheiden würden, was sie wählen. Daher lohne sich ein Wahlkampf bis zur letzten Sekunde, wurde Schulz von Teilnehmern zitiert.



Die Sozialdemokraten wollten, "in welcher Konstellation auch immer", den Bundeskanzler stellen, sagte Schulz.



Bis zur Wahl werde seine Partei den Koalitionsvertrag mit der Union erfüllen. Die SPD werde im Wahlkampf jedoch eigene Akzente und Erfolge in der Regierung deutlich machen.



Der 61-Jährige übernimmt die Parteispitze von Sigmar Gabriel, der am Dienstag seinen Rückzug von diesem Amt angekündigt hatte. "Sigmars Handeln war gestern historisch", sagte Schulz. Der bisherige EU-Parlamentspräsident soll im März auf einem vorgezogenen Sonderparteitag zum Vorsitzenden gewählt werden. Bereits an diesem Sonntag wird er als Kanzlerkandidat ausgerufen.



Auf die Frage, welche Rolle der bisherige SPD-Chef Sigmar Gabriel als Außenminister spielen solle, antwortete Schulz, Gabriel solle dafür stehen, dass Deutschland Europa zusammenhalte. Fraktionschef Thomas Oppermann machte deutlich, dass Vizekanzler Gabriel sich nun Schulz unterordnen sollte: "Er wird im Wahlkampf eine dienende Rolle spielen", so Oppermann.



Der bisherige EU-Parlamentspräsident unterstrich, dass unter seiner Führung das Schicksal Europas, der Kampf gegen Rechtspopulisten und für die Demokratie einen großen Stellenwert einnehmen sollen. Schulz - der nie ein Regierungsamt hatte - war bemüht, seine Erfahrungen als Bürgermeister seiner Heimatstadt Würselen und als Fraktionschef im Europa-Parlament hervorzuheben.