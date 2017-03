Jetzt offiziell: Jan Böhmermann moderiert "Wetten, dass..?"

von JOHANNES GÖRZ

Jan Böhmermann wird für ein kleines Comeback der Kult-Show "Wetten, dass..?" die Rolle des Moderators übernehmen. Zwar nicht am Samstagabend um 20.15 Uhr und auch nicht im Hauptsender ZDF, aber immerhin am Donnerstag um 22.15 Uhr auf ZDFneo.



Das bestätigte eine Sprecherin des Senders gegenüber dem Medienmagazin DWDL am Dienstag. Eine Gästeliste für die Sendung steht auch schon fest: Ulrich Wickert, DJ Bobo, Eko Fresh und Eva Padberg werden bei Jan Böhmermann zu Gast sein.



Hintergrund ist wohl auch eine missglückte Ausstrahlung des "Neo Magazin Royale": Das ZDF hatte eine alte Folge ausgestrahlt. Außerdem hat Jan Böhmermann nach eigenem Bekunden seit längerem darauf gedrungen, "Wetten, dass..?" wiederzubeleben.



Weitere Details als die Gästeliste und die Sendezeit sind bisher nicht bekannt. Die Tweets von Jan Böhmermann zur Überarbeitung der Europahymne sowie dem Ersetzen der Gummibärchen durch Geleebananen dürften nur halb ernst gemeint sein. Wobei man das bei dem Moderator nie wissen kann...