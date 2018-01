Jackpot im Spiel 77 geknackt - Unterfranke wird zum Multi-Millionär

Über ein verfrühtes sattes Weihnachtsgeschenk darf sich ein Lottospieler aus Unterfranken freuen. Der noch unbekannte Spieler habe am Wochenende den Jackpot im Spiel 77 geknackt und damit mehr als fünf Millionen Euro gewonnen, teilte die Staatliche Lotterieverwaltung in Bayern am Montag in München mit.



Neben dem frisch gebackenen Multi-Millionär aus Unterfranken wurde auch ein Lottospieler aus Oberbayern reich beschert: Mit sechs richtigen Zahlen im Spiel 6 aus 49 gewann der Unbekannte knapp 1,8 Millionen Euro.



Beide Spielscheine wurden anonym abgegeben.