Internet zu langsam? Grüne fordern Bußgelder für Anbieter

von DPA

Internetanbieter sollen nach Vorstellungen der Grünen künftig Bußgelder oder Schadenersatz zahlen, wenn die Übertragungsgeschwindigkeit zu langsam ist. Das berichtet die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" (Freitag) unter Berufung auf einen ihr vorliegenden Antrag, den die Grünen in den nächsten Tagen in den Bundestag einbringen wollen.



Darin wird gefordert, eine Mindestgeschwindigkeit festzulegen, die mindestens 90 Prozent der versprochenen Maximalgeschwindigkeit erreichen muss. Dazu solle die Bundesnetzagentur den Unternehmen mit Bezug auf europäische Verordnungen Mindestanforderungen vorschreiben, heißt es in dem Bericht. Bei wesentlichen Abweichungen solle es Bußgelder und Schadenersatzansprüche geben.



"Die derzeitigen Verträge sind Mogelpackungen, beworben werden sie mit hohen Zahlen wie 50 Megabit in der Sekunde, daneben steht aber kleiner "bis zu"", sagte die Grünen-Bundestagsabgeordnete Tabea Rößner dem Blatt. "Wenn ich aber für 50 Megabit in der Sekunde zahle, will ich das auch bekommen. Wie würde wohl der Anbieter reagieren, wenn ich im Gegenzug nur "bis zu" 100 Prozent meiner Telefonrechnung bezahle?"





Breitband in Bayern: national top, international flop

Derweil wurde eine Studie vorgestellt, die den Breitband-Ausbau in Deutschland bewertet. Bayern hat ein zwiegespaltenes Zeugnis erhalten.



Der Freistaat gehört in Sachen schneller Internetversorgung zur Spitzengruppe in Deutschland - hinkt im internationalen Vergleich aber hinterher. Der Aufholbedarf zu europäischen Staaten wie Schweden, der Schweiz oder den Niederlanden sowie zu der von Südkorea angeführten Weltspitze sei enorm, heißt es in einer Studie zur digitalen Infrastruktur in Bayern, die die Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft (vbw) am Freitag in München vorstellte. Nachholbedarf gibt es auch im Bereich der mobilen Kommunikation. Vor allem im ländlichen Raum müsse der Freistaat nachbessern.



"Die künftige Wettbewerbsfähigkeit der bayerischen Wirtschaft hängt von der flächendeckenden Verfügbarkeit einer hochleistungsfähigen digitalen Infrastruktur ab", sagte vbw-Präsident Alfred Gaffal. Der Netzausbau sei sowohl Wirtschafts- als auch Regionalpolitik.



Ende 2015 konnten in Bayern gut 80 Prozent der Haushalte Anschlüsse mit einer Leistungsfähigkeit von mindestens 30 Megabit pro Sekunde nutzen, fast 69 Prozent hatten Zugriff auf Bandbreiten ab 50 Megabit. Bis 2020 müsse im ganzen Land jedoch ein Breitbandnetz mit 100 Megabit pro Sekunde zur Verfügung stehen, forderte Gaffal. "Für 2030 rechnet man mit Bandbreitenbedürfnissen von bis zu einem Gigabit pro Sekunde."



Nach ursprünglichen Planungen will die Staatsregierung bis 2018 bis zu 1,5 Milliarden Euro bereitstellen, um den Ausbau schneller Internetverbindungen zu fördern. Hinzu kommen noch einmal bis zu 165 Millionen Euro, um ein Förderprogramm des Bundes aufzustocken. Finanzminister Markus Söder (CSU) hatte den Breitbandausbau im Januar zur "Schlüsselfrage für den ländlichen Raum" ausgerufen. Das Förderprogramm wird laut Studie sehr gut genutzt. Kleine und mittlere Unternehmen könnten dadurch verstärkt digitale Anwendungen nutzen.



Sorge bereiten Gaffal die Funklöcher im bayerischen Mobilfunk. Betroffen seien etwa Landstraßen und grenznahe Gebiete zu Österreich oder Tschechien. Der Ausbau müsse mit der steigenden Nutzung Schritt halten und überall schnelle Datenübertragung sowie stabile Sprachverbindungen ermöglichen, forderte der vbw-Präsident.