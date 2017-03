Internationaler Tag des Waldes: Wälder brauchen mehr Schutz

Frühling:

Waldhauptstadt:

Laub statt Nadeln:

Arten:

Klimawandel:

Gesundheit:

Waldsterben:



Mehr Schutz für Wälder





Dritter Nationalpark in Bayern



Sie sind Erholungsorte. Holzlieferanten. Kohlendioxid- und Wasserspeicher. Und noch viel mehr. Zum Internationalen Tag des Waldes am 21. März 2017 weist die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen FAO auf die Bedeutung von Wäldern hin. Was bringt das Jahr 2017 den grünen Naturräumen?Neben den steigenden Temperaturen auch im Boden ist es vor allem das Licht, das Pflanzen und Tieren im Wald das Winterende signalisiert. "Helligkeit ist ganz entscheidend, davon hängt auch der Gesang der Vögel ab", sagt der Berliner Natur- und Wildtierexperte Derk Ehlert. Bei den Pflanzen seien es Arten wie der Bärlauch, die früh blühten. Das ist eine Überlebensstrategie: Sie nutzen das Licht, bevor die Bäume Blätter bilden und den Boden für Monate verschatten.Diesen Titel trägt 2017 der Ort Brilon im Sauerland - vorrangig als Auszeichnung des Zertifizierungssystems PEFC für die Waldwirtschaft nach dem Orkan Kyrill 2007, wie der Leiter des Stadtforstamtes Gerrit Bub sagt. Brilon verlor damals etwa 1000 Hektar seiner 7750 Hektar großen Waldfläche."Für die Bürger war das ein tiefer Schock", sagt Bub. Die Katastrophe sei als Chance genutzt worden: Aus der Monokultur kommend habe man sich für einen Mischwald entschieden, Bürger einbezogen und tausende Bäume gepflanzt. Der Ort hofft so auf mehr Wald-Stabilität in Zeiten des Klimawandels.Einen ähnlichen Kurswechsel hat es nach Daten der deutschen Forstwirtschaft auch bundesweit gegeben. Zwischen 2002 und 2012 gingen die mit Nadelbäumen bepflanzten Flächen zugunsten von Laubbäumen zurück. Nadelbäume waren lange bevorzugt worden, weil sie als anspruchsloser gelten, teils auch schneller wachsen. Inzwischen wird das Flächenverhältnis mit 45 Prozent für Laub- und 55 Prozent für Nadelbäume angegeben.Unverändert stellen Fichte und Kiefer die größten Anteile im deutschen Wald. Der Naturschutzbund (Nabu) sieht Bedarf, noch mehr naturnahe und damit widerstandsfähigere Wälder zu entwickeln. "Wichtig ist, dass es heterogenen Wald gibt", betont Derk Ehlert, "die Mischung macht's."Gemeint sind nicht nur verschiedene Arten, sondern auch Generationen und damit unterschiedliche Baumhöhen. Vielfalt kann auch großteils unsichtbar sein: Eine ausgewachsene Eiche habe 600 Arten um sich herum - Tiere, Pflanzen, Mikroorganismen im Boden inklusive, sagt Ehlert.Stürme, Dürreperioden, Starkregen. Angesichts einer erwarteten Zunahme solcher Wetterextreme glauben Experten, dass es wichtiger wird, die Widerstandsfähigkeit des Waldes zu fördern. Der Waldreferent des Nabu, Stefan Adler, sieht für die Zukunft insbesondere den Wasservorrat im Wald als entscheidend an: "Jeder Baum besteht zu 50 Prozent aus Wasser", sagt er.Besonders relevant ist das bei Hitze: Mittels Verdunstung durch die Bäume kühlt sich der Wald selbst. Um als großer Wasserspeicher zu dienen, sollte möglichst viel Holzvorrat in Form von lebenden Bäumen und Totholz im Wald erhalten bleiben, sagt Adler. Böden funktionierten als Wasserspeicher umso besser, je weniger sie zum Beispiel befahren werden.Eine Studie des Bundesamts für Naturschutz zeigte 2016, dass Natur für 94 Prozent der Deutschen zu einem guten Leben dazugehört: Sie verheißt Gesundheit und Erholung. Der Berliner Biopsychologe Peter Walschburger beschreibt den Wald als zentralen Sehnsuchtsort zivilisationsmüder Städter und beobachtet einen anhaltenden Drang zu Sport im Wald. Vogelstimmen, Stille, gute Luft und das Grün als vorherrschende Farbe hätten eine beruhigende, ausgleichende Ausstrahlung, so der Wissenschaftler.In den 80er Jahren war das Waldsterben ein großes Thema - Anlass zu kompletter Entwarnung sehen Experten auch 2017 noch nicht. "Der Gesundheitszustand der Wälder hat sich seitdem etwas verbessert", sagt Adler. Kohlekraftwerke zum Beispiel mussten Filter zur Entschwefelung einbauen. Das bedeute aber nicht, dass es dem Wald nun durchweg gut gehe. Der Autoverkehr und die Landwirtschaft sorgten zum Beispiel für hohe Stickstoffeinträge. Dies trage zur Versauerung der Böden bei.Anlässlich des Internationalen Tags des Waldes fordert der NABU mehr Schutz für Wälder, weltweit und in Deutschland. Vor allem die Umwandlung von Wäldern zu landwirtschaftlichen Flächen und Siedlungen führen weltweit zu einem Verlust von 13 bis15 Millionen Hektar jährlich. Dazu trägt in besonderem Maße der Konsum von Fleischprodukten bei, denn jedes Jahr werden weitere Weideflächen benötigt und Futtermittel wie Soja werden auf dem globalisierten Markt in großen Mengen gehandelt."Wälder sind weltweit bedeutende Lebensräume für eine immense Artenvielfalt. Wir Menschen profitieren vor allem von ihren kostenlosen Leistungen. Nur wenn wir Wälder schützen, können wir weiterhin zum Beispiel von ihrem Nutzen als Kohlenstoffspeicher profitieren", sagte NABU-Präsident Olaf Tschimpke.Auch Deutschland ist seiner Verpflichtung, Wälder effektiv zu schützen noch längst nicht nachgekommen. Gerade mal zwei Prozent der Waldfläche Deutschlands sind heute über einen rechtlichen Schutz dauerhaft aus der Nutzung genommen. Nur in solchen Wäldern können sich langfristig wieder urwaldähnliche Strukturen und damit ein Paradies für die Artenvielfalt entwickeln.Die geplante Ausweisung eines dritten Nationalparks in Bayern ist ein weiterer Schritt in die richtige Richtung. Dabei muss die naturschutzfachliche Qualität des Waldes bei der Ausweisung im Vordergrund stehen. Mit dem Spessart und dem Steigerwald stehen zwei geeignete Laubwaldgebiete im Eigentum des Freistaates zu Verfügung. Ein neuer Nationalpark muss auch neue naturschutzfachliche Qualität in das betroffene Gebiet bringen und darf nicht nur bereits als Naturschutzgebiet ausgewiesene Flächen beinhalten.Der Waldnaturschutz in Deutschland geht jedoch deutlich über die nicht mehr forstwirtschaftlich genutzten Flächen hinaus, denn der Großteil des deutschen Waldes wird weiterhin bewirtschaftet werden. "Grundsätzlich sollte bei Wirtschaftswäldern das Ziel verfolgt werden, dass diese sich bezüglich Struktur (Baumartenzusammensetzung, Waldentwicklungsphasen, Totholzanteil) an heimischen 'Urwäldern' orientieren. Um dies sicherzustellen bedarf es einer entsprechenden Änderung der Waldgesetze", fordert Tschimpke.Im Rahmen des Pariser Klimaschutzabkommens, mit dem Ziel den Temperaturanstieg auf deutlich unter 2, besser auf 1,5 Grad Celsius zu begrenzen, spielt der Wald eine zentrale Rolle bei der Reduzierung von Kohlenstoff in der Atmosphäre. Um weiterhin als Kohlenstoffsenke fungieren zu können, muss die Waldfläche erhalten und vermehrt werden. "Dabei ist zu beachten: Wald ist nicht gleich Wald. Ein alter Wald, mit hohen Holzvorräten und einem intakten Boden speichert wesentlich mehr Kohlenstoff als aufgeforstete Plantagen", so NABU-Waldexperte Stefan Adler.