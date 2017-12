Instagram: So könnt ihr Fotos vom Desktop hochladen

Das Fotonetzwerk Instagram erlaubt nun auch das Hochladen von Bildern über den Browser. Bislang war das nur mit den entsprechenden iOS- und Android-Apps möglich. Nutzer müssen dazu die mobile Web-Version des Netzwerks unter instagram.com aufrufen. Einige aus der App gewohnte Funktionen fehlen allerdings. Filter und Bearbeitungsoptionen gibt es nicht.



Am Desktop funktioniert der Foto-Upload nach wie vor nicht. Wie "heise online" berichtet, können Computernutzer mit Instagram-Ambitionen aber die Entwickler-Tools der Browser nutzen. Hier kann man der Webseite auch vorspielen, dass ein Mobilgerät eine Webseite aufruft. Die Entwickler-Tools lassen sich im Chrome-Browser oder in Firefox mit der F12-Taste aufrufen.



So könnt ihr Bilder auf Instagram vom Desktop hochladen

Damit ihr Bilder vom Desktop hochladen könnt, müsst ihr Instagram vortäuschen, dass ihr die Seite mobil aufruft. Am einfachsten geht das im Chrome-Browser. Einfach die Startseite aufrufen und euch ganz normal anmelden. Danach müsst ihr einen Rechtsklick auf der Seite machen und den Punkt "Untersuchen" auswählen.



Es öffnen sich am unteren Rand des Fensters die Chrome-Entwicklertools. Hier müsst ihr jetzt den Button auswählen, mit dem der Seite der mobile Aufruf vorgetäuscht werden soll, im Normalfall sollte es das zweite Symbol in der Leiste sein. Zu guter Letzt, könnt ihr jetzt noch eines der verschiedenen Endgeräte, zum Beispiel IPhone6 oder Galaxy S6, auswählen.



Nicht alle Funktionen nutzbar

Über den Desktop-Upload ist es leider nicht möglich, die Bilder vorher direkt auf der Seite zu bearbeiten. Bilder müssen daher also vor dem hochladen auf dem PcC bearbeitet werden.



Orte und Personen können ebenfalls nicht markiert werden. Dies ist aber nachträglich auf dem Smartphone möglich.