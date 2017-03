Insolvenzverwalter holt sich 10 Millionen Euro von Schlecker-Familie

Gut ein Jahr nach der Pleite der einst größten Drogeriemarktkette Europas hat sich die Familie Schlecker mit dem Insolvenzverwalter auf einen millionenschweren Vergleich geeinigt. Hintergrund ist der Streit um übertragenes Vermögen aus dem inzwischen fast abgewickelten Unternehmen. Die Familie von Anton Schlecker zahlt 10,1 Millionen Euro, wie ein Sprecher von Insolvenzverwalter Arndt Geiwitz am Dienstag mitteilte. Damit werde zugleich ein komplizierter Gerichtsprozess vermieden.



"Die Familie hat sich in dieser Sache sehr kooperativ verhalten", betonte er. Der einstige Drogeriekönig soll viel Geld in Sicherheit gebracht und auf seine Familie übertragen haben. Der Insolvenzverwalter hatte daher darauf gepocht, dass dieses Vermögen zurückgezahlt werden müsse. Die Millionensumme setzt sich nun aus Bargeld sowie dem Marktwert übertragener Immobilien und Sachgüter zusammen.



In den Monaten nach der Pleite war bekanntgeworden, dass Firmengründer Anton Schlecker unter anderem sein zwei Millionen Euro teures Privathaus vor der Insolvenz an seine Frau übertragen hatte. Ein weiteres Grundstück soll an seinen Sohn gegangen sein.



Schlecker führte das einstige Drogerieimperium als sogenannter eingetragener Kaufmann, weswegen er mit seinem gesamten Privatvermögen haftet. Insolvenzverwalter Geiwitz durfte daher auf Jahre zurück auch private Finanzströme prüfen.





Pleite könnte juristisches Nachspiel haben

Die 10,1 Millionen waren letztlich ein Kompromiss zwischen Geiwitz und der Familie. "Es gibt bei derartigen Prüfungen und Anfechtungen sowohl eindeutige als auch fragliche Fälle", erklärte der Sprecher der Insolvenzverwaltung. "Bei den eindeutigen Punkten gab es gar keine Diskussion, bei den anderen Vorfällen mussten die Rechtsauffassungen sehr offen diskutiert werden." Durch die Anerkennung der Insolvenzanfechtungen durch die Schlecker-Familie werde ein langes und kostspieliges Gerichtsverfahren vermieden, was für alle Seiten gut sei.



Ein juristisches Nachspiel könnte die Pleite für Anton Schlecker aber trotzdem haben: Die Staatsanwaltschaft Stuttgart hat in dem Zusammenhang ein Ermittlungsverfahren gegen ihn und 13 weitere Beschuldigte eingeleitet. Es geht dabei um den Verdacht der Untreue, Insolvenzverschleppung und des Bankrotts.



Auf diese Ermittlungen habe die erzielte Einigung keinen Einfluss, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft am Dienstag. Sollte es allerdings zu einem Prozess kommen, könnte sich das Einlenken bei den Vermögensübertragungen strafmildernd für Anton Schlecker auswirken, erklärte die Sprecherin.



Das laufende Ermittlungsverfahren könnte nach Einschätzung von Experten auch Gläubigern helfen, ihre Ansprüche durchzusetzen, denn es erleichtert das Vorgehen. Neben Lieferanten gehören dazu beispielsweise auch ehemalige Mitarbeiter.



Geldgeber hatten nach der Schlecker-Pleite Forderungen von mehr als einer Milliarde Euro geltend gemacht. Die Gefahr, fast leer auszugehen, wird sich zumindest durch die nun erzielte Summe aber nicht groß mindern: Das übertragene Privatvermögen deckt nur einen Bruchteil der Forderungen der tausenden Gläubiger - ein Tropfen auf den heißen Stein.





12.500 ehemalige Schlecker-Beschäftigte noch immer auf Jobsuche

Schlecker hatte am 23. Januar 2012 einen Insolvenzantrag gestellt. Mittlerweile ist Europas ehemals größte Drogeriemarktkette weitgehend abgewickelt. Von den einst 25.000 Beschäftigten in Deutschland ist knapp die Hälfte noch auf Jobsuche. 2006 rühmte sich Schlecker noch als "Alleininhaber des größten Drogeriemarktunternehmens der Welt". Ende Juni 2012 klingelten dann die Schlecker-Kassen ein letztes Mal.



Mittlerweile wurden nach Angaben der Insolvenzverwaltung auch die ersten Lager verkauft. Für Grundstücke und Immobilien im baden-württembergischen Empfingen sowie im niedersächsischen Melle wurde demnach jeweils ein regionales Unternehmen als Käufer gefunden. Bundesweit stehen noch zwölf weitere Regionallager sowie das Gebäude der Konzernzentrale und das Logistikzentrum im schwäbischen Ehingen zum Verkauf.