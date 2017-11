Innenministerkonferenz: Zugriff auf WhatsApp-Daten im Kampf gegen den Terror

Die Innenminister der Länder wollen ihre Schutzvorkehrungen gegen den Terrorismus verschärfen. Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) sagte am Mittwoch nach einer Konferenz der Innenminister und -senatoren in Dresden, dass künftig etwa Nachrichten aus Messenger-Diensten ähnlich wie Daten aus Telefongesprächen von den Strafverfolgungsbehörden ausgewertet werden sollen. Der Bund werde hierfür in Kürze durch eine Änderung der Strafprozessordnung die Voraussetzungen schaffen.



de Maizière : Großer Fortschritt im Umgang mit Gefährdern



Im Umgang mit den Gefahren durch den Terrorismus sollen nach den Worten von de Maizière auch Gefährdungsbewertungen auf eine neue Grundlage gestellt werden. In den vergangenen Jahren habe sich die Zahl der Gefährder und Gefährdungen vervierfacht. Daher solle etwa der operative Umgang mit Gefährdern verbindlicher als bisher geregelt werden. Geplant sei auch ein Lastenausgleich zwischen den Bundesländern. Wenn ein Land Kapazitätsprobleme habe, könne so ein anderes Bundesland einspringen und helfen, sagte de Maizière. Er sprach von einem "großen Fortschritt im Umgang mit Gefährdern und Gefährdungen".



Keine Einigung bei Schleierfahndung



Nach den Worten des Vorsitzenden der Innenministerkonferenz, des sächsischen Ressortchefs Markus Ulbig (CDU), haben sich die Minister und Senatoren zudem darauf verständigt, bei Identitätsprüfungen von Asylsuchenden die Voraussetzungen dafür zu schaffen, auch Fingerabdrücke von 6- bis 14-Jährigen zu nehmen. So sollen eventuelle Mehrfachidentitäten aufgedeckt werden. Der Beschluss, Abschiebungen nach Afghanistan bis auf wenige Ausnahmen vorerst auszusetzen, wurde von der Innenministerkonferenz befürwortet. Keine Einigung gab es hingegen bei der Schleierfahndung.





Die Konferenz in Dresden war die erste Runde der Ressortchefs nach dem Terroranschlag vom 19. Dezember 2016 am Berliner Breitscheidplatz und zugleich die letzte in der laufenden Legislaturperiode des Bundestages.