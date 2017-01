In letzter Minute: Mann rettet Tochter vor möglichem Vergewaltiger

Ein Mann soll seine Tochter am Sonntagmorgen in Kleve durch beherztes Eingreifen vor einer möglichen Vergewaltigung gerettet haben. Die Frau hatte nach Polizeiangaben von Montag ihren Vater nach einem Disco-Besuch angerufen und um Hilfe gebeten. Sie habe am Bahnhof kein Taxi mehr bekommen, sei zu Fuß unterwegs nach Hause und werde von einem Mann verfolgt, habe die Tochter gesagt.



Der 57-Jährige sei seiner Tochter mit dem Roller entgegengefahren und habe gerade noch rechtzeitig gesehen, wie sie von einem Mann attackiert und vom Gehweg fortgezogen worden sei. Den Angreifer überwältigte der Vater, dann hielt er ihn so lange fest, bis die Polizei eintraf, wie die Beamten weiter mitteilten. Der 23-Jährige sollte noch am Montag dem Haftrichter vorgeführt werden.