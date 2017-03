Impfung gegen Krankheiten kann auch Nicht-Geimpfte schützen

von DPA

Wer eine wichtige Entscheidung treffen muss, erstellt gern eine Pro- und Kontra-Liste, die seine Entscheidung erleichtern soll. Für viele ist dies auch ein Weg, sich über die eigene Grippeimpfung oder die Masernimpfung seines Kindes klar zu werden. Auf der Pro-Seite steht der eigene Infektionsschutz, den man durch die Impfung erhält. Auf der Kontra-Seite stehen beispielsweise mögliche Nebenwirkungen oder die Wartezeit in der Arztpraxis.



Gesellschaftlicher Nutzen

Doch es gibt noch einen weiteren wichtigen Punkt zu berücksichtigen: Die individuelle Impfentscheidung hat auch einen gesellschaftlichen Nutzen. Denn jede Impfung trägt dazu bei, dass sich eine Krankheit weniger in der Gesellschaft ausbreiten kann.



Vielen Menschen ist dies nicht bewusst: Wenn sich genügend Personen in einer Gesellschaft für eine Impfung entscheiden, können auch Nicht-Geimpfte wie chronisch Kranke oder Säuglinge geschützt werden. In diesem Fall spricht man von Gemeinschaftsschutz oder Herdenimmunität. Handeln viele Menschen nach der Maxime "Einer für alle - alle für einen!", können Krankheiten sogar ausgerottet werden.



Gemeinschaftsschutz erklärt

In einer Studie untersuchten Forscher aus Erfurt und Aachen, wie das Wissen über Gemeinschaftsschutz die Impfentscheidung letztendlich beeinflusst. In einem Online-Experiment wurden dabei Personen in den Niederlanden, den USA, Korea, Deutschland, Vietnam und Hongkong befragt.



Die Teilnehmer erhielten entweder einen Text oder eine interaktive Simulation, die das Prinzip des Gemeinschaftsschutzes erklärten. Andere erhielten keine solchen Infos. Danach sollten sich die Teilnehmer für oder gegen eine fiktive Impfung entscheiden.



Eindeutige Studienergebnisse

Die Ergebnisse der Studie waren eindeutig: Die Impfbereitschaft war höher, wenn das Prinzip des Gemeinschaftsschutzes erklärt wurde. "Aufklärung über den Gemeinschaftsschutz führt dazu, dass wir bei unserer Entscheidung auch mehr an andere denken", so Dr. Cornelia Betsch aus Erfurt. Der Effekt habe sich vor allem in westlichen Ländern gezeigt. Über Gemeinschaftsschutz zu informieren, gehöre zu einer guten Impfaufklärung dazu, heißt es vonseiten der Forscher.



AZ