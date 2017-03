Im Auto eingesperrte Katze ruft sich selbst Hilfe

von DPA

Eine eingesperrte Katze hat in Odelzhausen (Landkreis Dachau) selbst Hilfe gerufen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, schlich sich die Katze am Sonntagabend unbemerkt in das Firmenauto ihrer Besitzerin und wurde dort von der 55-Jährigen eingesperrt. Statt zu miauen drückte das Tier die manuelle Notruftaste des Autos.



Nachdem der Autohersteller den Grund für den Notruf nicht herausfinden konnte, alarmierte er die Polizei. Als die Beamten am Fahrzeug eintrafen, hatte die Fahrerin ihre Katze bereits befreit.