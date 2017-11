"Ich bin ein Star" - Angelina verlässt das Dschungelcamp 2015

dvd

Da waren es nur noch zehn Dschungelcamp -Kandidaten in der Staffel 2015. Angelina Heger ist nach dem siebten Tag im australischen RTL-Dschungel freiwillig gegangen.Doch das hat sich schon angekündigt. Angelina Heger hat bereits die vergangenen Tage immer wieder geweint aus Heimweh, aus Hunger. In der Folge von Donnerstag war zu sehen, wie sie nicht mehr aufstehen wollte. Reis und Bohnen bekäme sie nicht mehr hinunter.Und dann ließ die ehemalige Bachelorkandidatin die Bombe platzen: "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" Direkt nach der Dschungelprüfung macht Angelina ernst und lässt die Bombe gegenüber allen Anwesenden endgültig platzen: "Ich will den Moment noch mal kurz nutzen. Die vier Sterne haben wir nicht für elf sondern für zehn. Ihr wisst, mir geht es nicht gut und deswegen gehe ich jetzt", verkündet Angelina mit Tränen in den Augen. "Ich muss jetzt diesen blöden Satz sagen: Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" Walter Freiwald nimmt Angelina in den Arm. Die anderen wissen gar nicht, wie ihnen geschieht und klatschen zögerlich. Angelina: "Ihr wisst wie es mir in den letzten Tagen ging. Es war jeder für mich da. Ihr habt mir immer zugehört. Ich weiß, es sieht jetzt beschissen aus wie ich heule. Ich hätte mir keine bessere Gruppe wünschen können. Wir haben jetzt wenigstens noch ein paar Sterne geholt." Tanja Tischewitsch steht auf und drückt die weinende Angelina. Und auch Dschungelcamp-Moderatorin Sonja Zietlow lobt das Lager-Nesthäkchen: "Ich finde es toll, dass du die Prüfung noch gemacht hast, obwohl du das bestimmt schon vorher wusstest. Was ist der hauptsächliche Grund, Angelina?" Angelina: "Mir geht es einfach nervlich und körperlich nicht gut."