"Ich - Einfach unverbesserlich 3": Die Minions erobern wieder die Kinoleinwand

von JENNIFER BRECHTELSBAUER

Unsere kleinen gelben Freunde sind zurück - mit "Ich- Einfach unverbesserlich 3" kehren die Minions zurück auf die Kinoleinwand. Am Mittwoch erschien der erste Trailer.







Diesmal bekommen es Gru, seine Frau Lucy und die Minions mit einem tänzerisch sehr begabten Gegenspieler zu tun. Balthazar Bratt,ein ehemaliger Kinderstar, macht Gru das Leben schwer. Da die Tage seines Ruhms als Kinderstar vorbei sind, möchte Balthasar auf andere Weise von sich Reden machen. Mit Schulterpolstern bekledet und zu Michael Jackson tanzend, versucht er die Welt zu erobern, was Gru, Lucy und die Minions zu verhindern versuchen.



Die "Ich- EInfach unverbesserlich"-Reihe spielte bisher über zwei Milliarden Dollar ein und zählt zu den erfolgreichsten Animationsreihen im Kino. Aus den Spielwarengeschäften sind die kleinen gelben Wesen nicht mehr weg zu denken. Der dritte Teil der Reihe soll noch mehr Geld in die Kinokassen spülen. Kinostart in Deutschland ist der 6. Juli 2017.