Holocaust-Gedenktag: Aktion gegen das Vergessen

"2017 müssen wir des Holocaustss gedenken, weil der Antisemitismus wieder ansteigt" - mit dieser Begründung ruft aktuell der Jüdische Weltkongress (WJC) zur Aktion "We remember" auf. Die Aktion soll gegen das Vergessen wirken und ein Zeichen setzen, immer wieder an die sechs Millionen ermordeten Juden während des Holocausts zu denken.Am 27. Januar ist der alljährliche Holocaust-Gedenktag. Laut dem WJC ist der Antisemitismus trotz der vergangenen Jahrzehnte aktueller den je. Es gäbe immer noch Menschen, die den Holocaust verleugnen und immer noch Völkermorde.

#WeRemember from World Jewish Congress on Vimeo.

Elba and Myriam from @WorldORT joined our #WeRemember campaign for the Intl Holocaust Remembrance Day. Join us too: https://t.co/IoRzEQsm9e pic.twitter.com/vm3697SMKq