Hoher Schaden bei Großbrand in Schleiz - Kripo ermittelt

Spezialisten der Kripo Saalfeld ermitteln derzeit am Brandort zur Ursache des Feuers in einem Schleizer Recyclingunternehmen. Nach ersten Schätzungen entstanden durch das Feuer Sachschäden in Höhe von etwa 500.000 Euro. Die betroffene Halle ist durch das Feuer teilweise eingestürzt.



Zur Brandbekämpfung mussten Reste des Gebäudes mit einem Bagger eingerissen werden. Derzeit dauern die Löscharbeiten noch an. Personen befanden sich nach jetzigen Kenntnissen der Polizei zur Brandzeit nicht im Objekt, sodass offenbar keiner verletzt wurde.



Die Feuerwehr bekam den Brand inzwischen unter Kontrolle, sodass die Rauchentwicklung stark zurückging. Die Warnung anliegender Bewohner zum Schließen aller Fenster kann deshalb zurückgenommen werden. Eine wegen möglicher Sichtbehinderungen vorübergehende Geschwindigkeitsbegrenzung auf der nahe gelegenen A9 konnte zwischenzeitlich auch wieder aufgehoben werden. Die Ursache des Feuers ist nach wie vor ungeklärt.



Die Kriminalisten der Kripo Saalfeld ermitteln in alle Richtungen. In diesem Zusammenhang werden Zeugen gesucht, die Hinweise zur möglichen Brandursache und zum Brandverlauf liefern können. Informationen hierzu sind an die Kriminalpolizeiinspektion unter der Telefonnummer 03672/4171464 zu richten.