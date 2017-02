Hetzjagd auf Asylbewerber in Thüringen: Polizei sucht Zeugen

von DPA

Nach einer Hetzjagd auf drei Asylbewerber am Wochenende im thüringischen Sömmerda sucht die Polizei nach Zeugen. Derzeit sei noch immer unklar, wieso es in einer Disco zu dem Streit zwischen Deutschen und den Flüchtlingen gekommen sei, der dann eskalierte, sagte eine Polizeisprecherin am Dienstag. Dabei waren ein Iraker und zwei Serben mit Schlägen und Tritten attackiert worden. Eine Gruppe von etwa 15 Deutschen hatte die Asylbewerber dann weiter Richtung Busbahnhof verfolgt und mehrfach volksverhetzende Parolen gerufen.

Bislang konnte ein 19-Jähriger als einer der mutmaßlichen Täter ermittelt werden. Laut Polizei hatten sowohl der 19-Jährige als auch die drei Opfer Alkohol getrunken.