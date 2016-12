Helene Fischer: Das wünscht sich die Schlager-Queen im neuen Jahr

Helene Fischer (32) blickt mit Respekt und Vorfreude auf 2017: "Im nächsten Jahr stehen mein neues Album und die große Tournee an. Ich weiß, dass da einiges auf mich zukommt", erklärte die Schlagersängerin.Nach drei Jahren wieder ein neues Album zu veröffentlichen, sei ein wichtiger Schritt für sie. "Ich hoffe, dass es funktioniert - dass alles so aufgeht, wie ich mir das vorstelle - und dass wir wieder den "Nerv" der Menschen treffen.""Außerdem habe ich in diesem Jahr ja erfahren, dass es ganz wichtig und schön ist, sich auch mal eine Auszeit zu nehmen, um private Momente zu genießen", meinte Fischer. Auch wenn beruflich viel anstehe, wünsche sie sich, dass sie auch wieder Zeit für sich haben werde.Helene Fischer wird nach ihrer erfolgreichen Stadiontour 2015 im kommenden Herbst wieder auf die große Bühne zurückkehren. Die Schlager-Queen spielt in 14 Städten, meist an fünf Abenden hintereinander. Schon nach wenigen Wochen waren für die Arena-Tour, die vom Kreativ-Team des Cirque du Soleil konzipiert wird, eine halbe Million Tickets verkauft. Das dazugehörige Album will Fischer in den kommenden Monaten veröffentlichen.