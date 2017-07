Heilung ausgeschlossen? Eltern kämpfen um ihr todkrankes Kind

von DPA

Seine Lunge funktioniert nicht selbstständig, weshalb er durch eine Maschine künstlich beatmet wird. Nahrung erhält er durch einen Schlauch. Ohne Hilfe kann er Arme und Beine nicht bewegen, kann nicht schreien, lächeln oder weinen. Sein Gehirn ist stark beschädigt und dennoch, seine Eltern Chris Gard und Connie Yate wehren sich dagegen, ihr todkrankes Baby Charlie sterben zu lassen. Der elf Monate alte Junge leidet an mitochondrialer Myopathie, einer seltenen genetischen Krankheit, deren Heilung laut Experten und Medizinern, die Charlie begleitet haben, ausgeschlossen ist.



In allen Instanzen verloren

Über Wochen hatten die Ärzte am Londoner Krankenhaus Great Ormond Street alles versucht, um den Zustand des Babys zu verbessern - ohne Erfolg. Um das Leiden nicht zu verlängern und Charlie in Würde gehen zu lassen, hatten sie beantragt, die lebenserhaltenden Geräte abzuschalten. Die Eltern wollten das nicht akzeptieren. Und verloren in allen Instanzen: Mehrere Gerichte auf der Insel fällten ein Urteil im Sinne der Ärzte. Je länger man Charlie künstlich am Leben erhalte, desto "mehr Schmerz, Leid und Elend" erwarte ihn, hieß es. Ende Juni stellte sich dann der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) hinter die Entscheidung der britischen Justiz, weil es keine realistische Heilungschance gebe. Im Königreich ist eine Debatte über die ethische Seite dieses Fall entbrannt.



Wer darf über das Leben des hilflosen Jungen entscheiden? Dürfen Richter entscheiden, was lebenswert ist und was nicht? Am Wochenende gingen Dutzende Menschen in der britischen Hauptstadt auf die Straße, um für die Fortführung der Behandlung sowie "die Rettung von Charlie" zu protestieren. Und um zu zeigen, was sie von den Medizinern hielten: "Mörder" stand etwa auf einem Poster.



Die 31-jährige Yate und der 32 Jahre alte Gard wollen ihren Sohn für eine experimentelle Therapie in die USA bringen, die jedoch viele Experten als fragwürdig bezeichnen. Die Behandlung wurde bislang nicht an Menschen getestet und selbst wenn sie anschlagen sollte, würde das nicht die Heilung bedeuten, sondern Charlies Leben unter Umständen etwas verlängern.



Mit Hilfe einer emotionalen Kampagne haben die Eltern dafür mehr als 1,3 Millionen Pfund, fast 1,5 Millionen Euro, an Spenden gesammelt sowie weltweit etliche Unterstützer gefunden - darunter zwei der mächtigsten Männer der Welt: den Papst und US-Präsident Donald Trump. Franziskus erklärte, er verfolge die Angelegenheit "mit Anteilnahme" und bete für die Eltern des Jungen, "dass ihr Wille, das eigene Kind bis zum Ende zu begleiten und zu betreuen, respektiert wird". Daraufhin bot die römische Kinderklinik "Bambino Gesu" an, die auch als "Krankenhaus des Papstes" bekannt ist, Charlie aufzunehmen. "Aus rechtlichen Gründen" könne der Säugling jedoch nicht verlegt werden, hieß es von Seiten der Londoner Ärzte.



Trump bietet via Twitter Hilfe an

Der Vatikan werde versuchen, "die juristischen Hindernisse zu überwinden", meinte ein Sprecher in Rom.

US-Präsident Donald Trump bot am Montag via Twitter seine Unterstützung an: "Wenn wir dem kleinen #CharlieGard helfen können, (...) würden wir uns sehr freuen, das zu tun." Medienberichten zufolge gibt es Gespräche zwischen dem Weißen Haus, Charlies Familie, dem Krankenhaus, mehreren Ministerien und dem entsprechenden Arzt in den USA. Die britische Premierministerin Theresa May stellte unterdessen klar, nicht gegen das Gerichtsurteil vorgehen zu wollen. Es sei für alle Beteiligten eine sehr schwere Situation. Auch Außenminister Boris Johnson betonte, dass er die Entscheidung der Richter respektiere.



Eigentlich hätten die Maschinen schon abgestellt werden sollen. Die Mediziner entschieden jedoch, den Eltern noch etwas länger Zeit zu geben, um sich von ihrem Sohn zu verabschieden. "Die Unterstützung vom Papst und dem Präsidenten hat uns Hoffnung gegeben", sagte nun Connie Yate. Den Kampf für eine Weiterbehandlung ihres kleinen Charlies, entweder in Rom oder in den USA, sie wollen ihn keinesfalls aufgeben.

Mit Informationen der dpa