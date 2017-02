Haustechnik: Leser fragen, Experten antworten

von IRMTRAUD FENN-NEBEL

Vor allem die Heizung ist ein Kostenfaktor, aber auch Haushaltsgeräte fressen Strom - und Geld. So mancher fragt sich deshalb: Lohnt sich neue Haustechnik, Stichwort "Smart Home"? Welche Finanzierungsmöglichkeiten stehen Immobilienbesitzern dafür zur Verfügung? Antworten gibt es bei einer Telefonaktion dieser Zeitung am Montag, 20. Februar.



Von 16 bis 18 Uhr stehen zwei Experten als Ansprechpartner für unsere Leser zur Verfügung:



Dirk Schüssler ist Finanzierungsexperte vom Verband der privaten Bausparkassen. Bei unserer Telefonaktion am 20. Februar ist er von 16 bis 18 Uhr unter der Durchwahl 0951/188-221 zu erreichen.



Dipl.-Ing. Hans Schwender ist Obermeister beim Fachverband Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik. Er beantwortet am 20. Februar von 16 bis 18 Uhr die Fragen unserer Leser unter Tel. 0951/188-226 .



Die beiden wissen aus ihrer täglichen Beratung: "Rund 80 Prozent des Energieverbrauchs entfallen in einem durchschnittlichen Haushalt auf Heizung und Warmwasser, zwischen zehn und 20 Prozent auf Strom und Haushaltsgeräte."



Solide Finanzierung wichtig

Hausbesitzer, die dauerhaft Energie sparen möchten, setzen deshalb auf eine neue Heizung, neue Fenster, eine optimierte Dämmung oder energiesparende Haushaltsgeräte. Wer hier kein böses Erwachen erleben wolle, müsse sich im Rahmen einer energetischen Sanierung um eine solide Finanzierung kümmern.



Vor allem die Heizung sei ein Kostenfaktor. Neue Öl- oder Gasbrennwertkessel seien besonders sparsam, da sie auch die Wärme nutzen, die bei konventionellen Anlagen entweicht. Noch moderner seien Brennstoffzellen-Heizungen, die an das Erdgasnetz angeschlossen werden und per Brennstoffzelle Strom und Wärme erzeugen.

Wichtig sei es, Energieträger, Heizkessel und Heizkörper stets gut aufeinander abzustimmen, um den Verbrauch dauerhaft zu senken. "Mit richtigem Heizen und Lüften oder programmierbaren Thermostaten lassen sich die Heizkosten zusätzlich reduzieren", sagen die Experten.



Energieberater einbeziehen

In Anbetracht der anfallenden Sanierungskosten sei eine Modernisierungsrücklage für Immobilienbesitzer empfehlenswert. Vor Sanierungsbeginn sollte ein Energieberater hinzugezogen werden, der das Energieeinsparpotential des Gebäudes berechnet und lohnenswerte Sanierungsmaßnahmen aufzeigt. Energieberater unterstützen Haushalte auch bei der Reduzierung der Stromkosten und erläutern, welche Haushaltsgeräte "Stromfresser" sind.



Fördergelder vom Staat

Fördergelder gibt es laut Experten vom Staat: Erhältlich sei ein Förderkredit von der KfW-Bank mit bis zu 100 000 Euro, wenn das Gebäude zu einem Effizienzhaus saniert wird und einen bestimmten energetischen Standard erreicht. Die Anträge müssen vor Sanierungsbeginn über die Bausparkasse oder Hausbank gestellt werden. Alternativ bezuschusse die KfW energetische Einzelmaßnahmen, zum Beispiel den Austausch der Heizung, mit bis zu 18 750 Euro.



Kühl- und Gefrierschränke, Waschmaschine oder Geschirrspüler machen in manchen Haushalten bis zu 45 Prozent des gesamten Energiebedarfs aus. Hier sei das Einsparpotenzial groß. Als Faustregel nennen die Experten: "Elektrogeräte, die älter als zehn Jahre sind, verbrauchen so viel Strom, dass man sie durch moderne Modelle ersetzen sollte." Orientierung biete die Energieeffizienzklasse von A+++ bis G.



Licht steuern via Handy

Entscheidend für den Stromverbrauch sei aber nicht das Gerät allein, sondern auch die Einstellung und Nutzung. Hier komme Smart Home ins Spiel: "Die Technik kann alles steuern von der Alarmanlage über Beleuchtung, Heizung, Haushalts- sowie Unterhaltungsgeräte", erklären Schüssler und Schwender. "Und zwar durchaus auch ferngesteuert per Internet, Festnetz oder Handy."



Die Anschaffung hänge neben dem persönlichen Geldbeutel auch von der zu erwartenden Nutzungsdauer ab, könne aber gerade Senioren eine Erleichterung bringen. "Im Zuge der altersgerechten Sanierung stellt Smart Home nach Ansicht der KfW eine sinnvolle Ergänzung dar und wird, wenn als Assistenzsystem integriert, staatlich gefördert."