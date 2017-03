Häusliche Gewalt gegen Männer: Land testet Beratungsstelle

von DPA

In den nächsten Wochen soll in Thüringen eine Beratungsstelle für Männer starten, die Opfer häuslicher Gewalt geworden sind. "Die Beratung erfolgt durch einen männlichen Berater und wird ausschließlich für männliche Betroffene angeboten", sagte eine Sprecherin des Sozialministeriums in Erfurt. Männer, die Übergriffe in ihrem direkten sozialen Umfeld erlitten haben, sollten sich besser als bisher wahrgenommen und angesprochen fühlen.



Der Berater werde derzeit durch den in Meiningen ansässigen Träger gesucht, mit dem das Ministerium bei dem Modellprojekt zusammenarbeitet. Momentan liefen die Vorstellungsgespräche. Nach Angaben der Ministeriumssprecherin soll der Berater von einem Büro in Jena aus arbeiten, allerdings auch in andere Thüringer Städte fahren, um Männern mit Gewalterfahrungen zu helfen.



Dunkelziffer nicht unterschätzen

Mit dem neuen Projekt versucht das Ministerium auch genauer zu klären, wie viele Männer im Freistaat Opfer häuslicher Gewalt werden. Die Dunkelziffer sei nicht zu unterschätzen, hieß es. "Täter können andere männliche Personen sein - Väter, Brüder, Stiefeltern -, aber auch Frauen kommen als Täterinnen in Frage."



Unterdessen steht ein erst 2016 gestartetes Projekt zum Schutz von Männern vor häuslicher Gewalt offenbar schon wieder vor dem Aus: Die im vergangenen Sommer eingerichtete Gewaltschutz-Wohnung in Gera werde wohl im Juli aufgelöst werden müssen, sagte ein Vertreter des Trägervereins Gleichmaß. Bislang sei das Angebot ausschließlich aus Spenden finanziert worden, doch dieses Geld reiche nur für ein Jahr. Vertreter des Landes hätte ihre Zusagen, die Finanzierung der Wohnung ab Sommer 2017 mindestens mit zu übernehmen, nicht eingehalten. Deshalb sei eine Schließung der Wohnung unumgänglich.



Bisher hätten drei Männer jeweils für einen längeren Zeitraum in der Wohnung gelebt. Parallel dazu habe es weitere Anrufe mit der Bitte um Schutz gegeben, denen der Verein allerdings nicht habe nachkommen können, hieß es. Die Wohnung sei zu klein für mehr als eine Person.



Mehrer hundert Fälle pro Jahr

Nach Angaben des Sozialministeriums registriert die Thüringer Polizei pro Jahr mehrere hundert Fälle, in denen Männer Opfer häuslicher Gewalt werden. 2014 beispielsweise habe es etwa 630 derartige Vorkommnisse im Freistaat gegeben. In den zwei Vorjahren seien es jeweils sogar mehr als 800 Fälle gewesen. Aber nur etwa 50 bis 80 Männer seien in diesem Zeitraum bei den Interventionsstellen erfasst worden. Das Modellprojekt soll deshalb genauer herausarbeiten, wie diese Lücke im Hilfssystem für Gewaltopfer geschlossen werden kann.



In Thüringen gibt es seit 2008 vier Interventionsstellen mit Sitz in Nordhausen, Gera, Erfurt und Meiningen. Sie bieten Opfern häuslicher Gewalt unabhängig von deren Geschlecht eine rasche und kurzzeitige psychosoziale und rechtliche Beratung an. Sie schützen Betroffene zudem vor weiteren Übergriffen. Nach Einschätzung des Ministeriums zeigen die Erfahrungen im Alltag dort aber auch, dass eine Vermittlung von Männern mit Gewalterfahrungen in eine längerfristige Beratung landesweit schwierig ist.



Die Thüringer Gleichstellungsbeauftragte Katrin Christ-Eisenwinder hatte in der Vergangenheit betont, das Modellprojekt für Männer dürfe nicht darüber hinwegtäuschen, dass meist Frauen Opfer häuslicher Gewalt würden. Allerdings dürfe es bei diesem Thema keine einseitige Zuschreibung der Täter- und Opferrollen geben.