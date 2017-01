Guttenberg macht wieder Wahlkampf für die CSU

von DPA

Guttenberg solle die Partei in der Sicherheitspolitik sowie bei der Digitalisierung beraten, sagte Seehofer der "Süddeutschen Zeitung" (Freitag). Aus der Zusammenarbeit seien aber "keine weiteren Schlüsse" über weitere Aufgaben Guttenbergs zu ziehen.



Guttenberg war 2011 wegen einer Plagiataffäre um seine Doktorarbeit von allen politischen Ämtern zurückgetreten und danach mit seiner Familie in die USA gezogen. Spekulationen über eine mögliche Rückkehr in die deutsche Politik rissen nie ab.



Seehofer lobte Guttenberg als "herausragenden Kopf", der sein Wissen und Können themenbezogen einbringen soll. Wie die Zeitung weiter berichtet, wird Guttenberg seinen Lebensmittelpunkt in den USA behalten und völlig frei in der Terminwahl sein. Guttenberg wolle lediglich seiner politischen Heimat helfen.