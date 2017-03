Grüne demonstrieren mit Free Deniz-Shirts - und werden aus Bundestag geschmissen

von DPA

Abgeordnete der Grünen haben im Plenum des Bundestags für die Freilassung des in der Türkei inhaftierten Journalisten Deniz Yücel demonstriert.



Drei Parlamentarier um den Berliner Abgeordneten Özcan Mutlu standen nach der Regierungserklärung von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) am Donnerstag von ihren Plätzen auf - und trugen weiße T-Shirts mit der Forderung "#Free Deniz".



Bundestagspräsident Norbert Lammert forderte sie auf, gemäß der Hausordnung mit den T-Shirts den Saal zu verlassen. Lammert hatte die Türkei zu Beginn der Debatte vor der Entwicklung zu einem "zunehmend autokratischen Staat" gewarnt.



Merkel: Bundesregierung setzt sich für Freilassung von Yücel ein

Kanzlerin Merkel hatte in ihrer Erklärung bekräftigt, dass sich die Bundesregierung in der Türkei für die Freilassung des inhaftierten Deniz Yücel einsetzt. Sie verwies in einer Regierungserklärung darauf, dass es aktuell "tiefgreifende Differenzen zwischen der Europäischen Union und der Türkei, zwischen Deutschland und der Türkei" gebe. Dabei seien "ganz grundsätzliche Fragen von Demokratie und Recht" berührt. Mit Blick auf Yücel betonte die Kanzlerin, die Bundesregierung setze sich mit aller Kraft für seine Freilassung ein. Das lege die Bundesregierung in allen Gesprächen auf den Tisch.



Ein türkischer Richter hatte die Untersuchungshaft des "Welt"-Korrespondenten Ende Februar in Istanbul angeordnet. Zuvor war Yücel bereits fast zwei Wochen in Polizeigewahrsam. Der Haftrichter hatte Zeitungsberichte Yücels als Belege für den Vorwurf der Terrorpropaganda und Aufwiegelung angeführt. Es handelte sich laut "Welt" um Texte zum versuchten Militärputsch vom 15. Juli 2016 und zur Politik der türkischen Regierung gegenüber den Kurden in Syrien und dem Irak sowie der verbotenen Kurdischen Arbeiterpartei (PKK). Yücel besitzt die türkische und deutsche Staatsbürgerschaft. Er hatte sich am 14. Februar freiwillig der Polizei gestellt. dpa/epd