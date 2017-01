Gmail-Nutzer: Warnung vor gefälschten Mails

von DPA

Die gefälschten Nachrichten kommen von Kontakten, deren Konten die Hacker bereits gekapert haben.



Warnung für Gmail-Nutzer: Nicht auf die Grafik in der Phishing-Mail klicken!

In die Mail eingebettet ist eine Grafik, die ein angehängtes PDF oder eine angehängte Bilddatei symbolisieren soll und wie ein echtes Google-Icon aussieht. In Wirklichkeit handelt es sich bei der Grafik aber nur um einen Screenshot eines Gmail-Anhangs, warnt das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik.



Google-Konto: Es wird behauptet, dass man ausgeloggt wurde!

Hinter der Grafik ist ein Link hinterlegt: Nach einem Klick darauf öffnet sich eine gefälschte Google-Seite, die behauptet, dass man ausgeloggt wurde. Gleichzeitig erscheint eine täuschend echte Eingabemaske zum erneuten Google-Log-in. Wer sich hier einloggt, liefert den Betrügern sein Konto und seine Daten aus.