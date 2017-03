Gewehr, Pistolen, Handgranaten - Mehrere Verletzte bei Angriff auf Schule

von DPA

In einem Gymnasium im Südosten Frankreichs sind am Donnerstag Schüsse gefallen. Kurz danach wurde ein 17-Jähriger mit mehreren Waffen festgenommen.



Der Schütze in einem französischen Gymnasium hat unter anderem den Schulleiter verletzt. Das sagte der Sprecher des Pariser Innenministeriums, Pierre-Henry Brandet, am Donnerstag dem Sender BFMTV. Der später festgenommene 17 Jahre alte Schüler des Gymnasiums in Grasse habe mit einem Gewehr das Feuer eröffnet.



Die Einsatzkräfte suchten noch nach einem möglichen weiteren Beteiligten, erläuterte Brandet. Bislang gebe es aber keine Bestätigung dafür, dass es tatsächlich einen zweiten Täter geben könnte.



Der 17-Jährige sei mit einem Gewehr, einer Pistole, einem Revolver und zwei Granaten bewaffnet gewesen, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Donnerstag aus Polizeikreisen. Unklar sei aber, ob alle Waffen funktionsfähig waren.



Das Pariser Innenministerium rief auf Twitter dazu auf, den Bereich um die Schule zu meiden und den Anweisungen der Einsatzkräfte zu folgen. Regionalpräsident Christian Estrosi schrieb auf Twitter, dass der Schulleiter verletzt sein solle.



Die Hintergründe der Tat waren zunächst offen.