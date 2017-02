Gerüchte um Auszeit: Kehrt Justin Bieber der Musik den Rücken?

Justin-Bieber-Fans müssen jetzt sehr stark sein, denn der 22-Jährige hängt seine Musikkarriere vorerst an den Nagel. Laut Insiderinformationen soll der Sänger sich noch in diesem Jahr vorerst aus dem Musikgeschäft zurückziehen.



"Justin hat neue Musik in Los Angeles aufgenommen, mit der er sich verabschieden kann. Danach plant er, ein bisschen auf Reisen zu gehen", so die Quelle gegenüber der britischen Boulevardzeitung Daily Star .



In einer Auszeit möchte Bieber zu sich selbst finden. "Seine Purpose-Tour war sehr kräftezehrend und strapaziös und deswegen freut Justin sich mal auf ein bisschen Ruhe und Frieden und vor allem darauf, zurück zur Natur kehren zu können.", so die Quelle weiter. Seine Reise zu sich selbst soll bereits im September beginnen.



Doch eine letzte Hoffnung bleibt den Fans noch, denn weder der Kanadier selbst noch sein Management haben die Gerüchte bislang bestätigt.