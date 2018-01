Gefangen im Kleidercontainer: Mann in Sachsen aus misslicher Lage befreit

Anwohner hörten in der Nacht zum Freitag Geräusche an dem Behälter in Cavertitz in Sachsen und sahen Unbekannte in der Dunkelheit verschwinden, wie die Polizei mitteilte.



Aus dem Container selbst, neben dem fünf Taschen mit Kleidungsstücken standen, drangen jedoch immer noch Laute nach außen. Der Eingeschlossene, der vermutlich durch den Einwurfschlitz in den Behälter geklettert war, konnte aus eigener Kraft nicht wieder ins Freie gelangen.



Polizisten befreiten den Mann schließlich. Dieser gab an, er habe sich nichts Böses gedacht, da es sich beim Inhalt des Containers ohnehin um weggeworfene Sachen handele. Da die Kleidungsstücke beim Einwurf jedoch in den Besitz des Containeraufstellers übergehen, wurde ein Verfahren wegen Diebstahls eingeleitet.